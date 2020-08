Liga národov: Pozitívne naladený Pekarík sa nevedel dočkať zrazu

Bratislava 31. augusta (TASR) - Od posledného zápasu slovenských futbalistov utiekol poriadne dlhý čas. Po kvalifikačnej výhre 2:0 nad Azerbajdžanom v novembri minulého roka sa reprezentácia SR stretla až koncom augusta 2020. Koronakríza zmarila Slovákom marcovú baráž EURO 2020 aj júnovú prípravu v Nórsku, zverenci trénera Pavla Hapala tak neskrývali potešenie, že sa opäť vidia po dlhom čase.



Slováci v septembri absolvujú dva úvodné súboje v Lige národov, najprv v Bratislave proti rivalovi z ČR (4. septembra v Bratislave), následne v izraelskej Netanyi (7. septembra). "Reprezentačná prestávka bola naozaj dosť dlhá, už som sa nevedel dočkať, keď sa opäť stretneme. Som rád, že sme opäť pokope, už sa tešíme na dva dôležité a ťažké zápasy. Mrzí nás len, že piatkový zápas s Českom bude bez divákov, mohol byť plný dom a skvelá atmosféra. Česko disponuje veľkou kvalitou, presvedčili sme sa o tom už aj v Lige národov. Verím, že to teraz bude úspešnejšie pre nás," povedal na reprezentačnom zraze v Senci obranca Peter Pekarík z Herthy Berlín.



Tridsaťtriročný pravý zadák mal okrem stretnutia s reprezentačnými spoluhráčmi radosť aj z toho, že sa mu darí v klube. "Z osobného hľadiska som veľmi pozitívne naladený. Prišlo k predĺženiu zmluvy s Herthou, znamená to pre mňa veľa. Bude to pre mňa deviata sezóna v Herthe a dvanásta v bundeslige. Príprava na novú sezónu bola intenzívna aj dlhá. A dosť ťažká, prakticky sme tri týždne trénovali aj trojfázovo," povedal bývalý hráč Žiliny a Wolfsburgu, ktorý verí, že koronakríza sa už negatívne neodrazí na najbližších zápasoch tímu: "Počas tohto obdobia to nie je jednoduché v žiadnom odvetví, šport nevynímajúc. Musíme sa s tým vyrovnať. Verím, že situácia s pandémiou už náš neovplyvní a zápasy budeme môcť odohrať. A verím, že aj s úspešným koncom. Bude to dôležitá príprava na októbrové play off."



Slováci budú v najbližšom dvojzápase bez viacerých opôr, chýbať budú kapitán Marek Hamšík, stredopoliari Ján Greguš aj Albert Rusnák či pre zranenie brankár Martin Dúbravka. Stredopoliar Neapola Stanislav Lobotka v tom vidí šancu pre nových reprezentantov. "Situácia je zvláštna, keď je teraz tá korona. Niektorí hráči nemohli prísť. Osobne si myslím, že príležitosť a priestor dostanú noví chalani a je to dobré, že tu bude možnosť vyskúšať aj niekoho iného," povedal 25-ročný Lobotka, ktorý je v klube len na začiatku prípravy na novú sezónu: "Začali sme len pred týždňom trénovať, ale ja som mal len dvojtýždňovú pauzu, takže to nie je až také zlé. Nemám s tým problém."



Aj Lobotku mrzí, že sa septembrové súboje LN odohrajú pred prázdnymi tribúnami, má s tým už ale skúsenosť z talianskej ligy: "Bez divákov to bude špeciálne, ja som už ale zvyknutý, keď sme časť ligy dohrali bez divákov. Pre mňa to bude v úvodzovkách normálne."