Šilhavý je optimista

Bratislava 3. septembra (TASR) – Koronavírusová situácia v českej futbalovej reprezentácii rezonovala aj na štvrtkovej tlačovej konferencii pred zápasom Ligy národov na Slovensku. Ešte pred otázkami médií na adresu trénera Jaroslava Šilhavého a kapitána Bořka Dočkala prišlo oficiálne vyjadrenie FAČR, v ktorom riadiaci orgán dôrazne poprel podcenenie situácie vo vnútri národného tímu.



Na problémy s nakazeným členom realizačného tímu a nútenou karanténou dvojice opôr Tomáša Součka i Patrika Schicka hneď v prvej odpovedi reagoval kouč Šilhavý.



„Štandardné to nie je. Riešime veci a meníme plány každý deň. Je zlá doba, dúfam, že sa skoro skončí. Nie sme jediní, ktorým sa to stalo. Musíme sa sústrediť na dva najbližšie zápasy. Urobili sme všetko tak, ako sa malo a má. Som smutný, že jeden člen realizačného tímu bol pozitívny a dvaja hráči museli do karantény, hoci boli negatívni."



Na oboch stranách sú početné absencie, kouč účastníka EURO 2020 však verí, že sa to neodrazí na kvalite hry. „Straty sú to podobné, ako máte vy s Dúbravkom či Hamšíkom. No musíme to prekonať. Nečaká nás nič jednoduché. Zápasy so Slovenskom, v ktorých som viedol môj tím, boli náročné, vyhrali sme o gól. Bude to aj teraz derby a to je dobré pre futbal. Diváci by boli radi, keby hrali tí najlepší, ale je taká doba, že sa dá skúšať, hoci sú to súťažné zápasy. My všetko smerujeme k budúcemu roku a ME, respektíve kvalifikácii MS," uviedol Šilhavý, ktorý sa vyjadril aj na dresu 18-ročného útočníka Adama Hložka z pražskej Sparty.



Ten sa môže stať najmladším reprezentantom v A-tíme ČR. „Nie je tu pre rekord, zaslúžil si to, ale absencia Patrika mu dala väčšiu nádej na nastúpenie do zápasov. Uvidíme, či to bude v základe, alebo bude striedať," objasnil kouč, ktorý cíti istú nervozitu z ďalších piatkových testov na ochorenie COVID-19.



„Budem rešpektovať výsledky testov. Ale snažím sa byť optimistom a verím, že to bude tak, aby sme mohli odohrať zápas."



Za kabínu sa pred kamerami vyjadril skúsený hráč Sparty Praha Dočkal, ktorý sa vrátil do národného tímu po istom čase:



„Návrat bol motivácia, ktorú som mal. Trvalo to dlho, pokiaľ som sa vrátil na úroveň zodpovedajúcu reprezentácii. Riešia sa teraz rôzne veci, doba je taká. My máme jedinú úlohu, pripraviť sa čo najlepšie, aby sme odviedli dobrý výkon."



Na Letnej je spoluhráč slovenských obrancov Lukáša Štetinu a Dávida Hancka, hecovačky pred duelom však poprel.



„K hecovaniu s chlapcami nedochádzalo, dopriali sme si nomináciu. Lukáš si to zaslúžil za to, ako hral a aj teraz vstúpil do sezóny. Dávid uprednostnil to, aby bol zdravý pre ďalšie ligové a aj reprezentačné zápasy. Je pre neho lepšie, aby sa dobre pripravil na návrat."



Na margo absencie kľúčového dua Souček, Schick český kapitán uviedol: „Strata dvoch kľúčových hráčov je vždy nepríjemná. Sú to však veci, ktoré ťažko ovplyvniť. Bude sa to na jeseň určite stávať častejšie. Nie je to nič príjemné a nedá sa s tým nič robiť. Náš káder je dostatočne široký, aby sme chlapcov nahradili. Ani cestovanie autobusmi nás nemôže rozptýliť, sme tu na to, aby sme odohrali dobrý zápas. Reprezentujeme svoju krajinu a chceme byť úspešní."