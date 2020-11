Šilhavý si od zajtrajšieho zápasu sľubuje skvelú zápletku

Plzeň 17. novembra (TASR) – Stredajšie postfederálne derby Česko – Slovensko vo futbalovej Lige národov má podľa českého reprezentačného trénera Jaroslava Šilhavého skvelú zápletku.



Očakáva od neho víťazstvo svojich farieb, či to však bude domácim v Plzni stačiť na postup do elitnej A-divízie, to si netrúfa odhadnúť. Na oficiálnej online tlačovej konferencii Šilhavý tiež naznačil, že už má takmer jasno v základnej zostave, ktorú pošle na trávnik Doosan Arény.



„Ešte máme jeden predzápasový tréning a po ňom sa v priebehu večera definitívne rozhodneme. Máme už skoro jasno, ale ešte nie na 100 percent," uviedol 59-ročný kormidelník ČR.



Ten v uplynulých troch dueloch vždy dokázal Slovákov zdolať, špeciálny recept však na to nepomenoval: „Samozrejme, nie je to len o mne. Musím povedať, že sme mali v tých posledných zápasoch aj viac šťastia, v tom poslednom sme boli aj lepší.



Viem si predstaviť, že Slováci po postupe na ME budú veľmi nabudení a budú nám to chcieť spočítať. My chceme vysoko napádať a byť aktívni. Chceme získavať lopty a ťažiť z toho. Musíme dať navyše nasadenie a dôslednosť."





Česi bojujú na diaľku so Škótmi o prvé miesto zaručujúce postup o úroveň vyššie. Strácajú na nich bod a tak sa musia spoliehať aj na pomoc Izraela, ktorý privíta výber kouča Steva Clarka v Netanyi.



„My hráme o víťazstvo, ale či to bude stačiť na postup? Uvidíme, dúfame. Konfrontovať sa s najlepšími, to by sme všetci rástli. Chceme zajtra vyhrať a veriť, že to Izrael zvládne," vyjadril sa Šilhavý, podľa ktorého je projekt Ligy národov lepší, ako len hrať obyčajné prípravné zápasy.



„LN je prínosnejšia, ako hrať prípravné zápasy. Zápas so Slovákmi má skvelú zápletku. Ak by to bol len prípravný zápas, nebolo by to ono." Šilhavý tiež dostal otázku, ako prijal predčasný koniec priateľa a krajana Pavla Hapala na slovenskej lavičke.



„Mrzelo ma, že skončil. Som presvedčený, že by postúpil aj on. Poprial som mu v ďalšom pôsobisku veľa šťastia. Hovorili sme spolu len krátko."



Za kabínu dostal priestor pred médiami brankár španielskeho FC Sevilla Tomáš Vaclík, ktorý by rád proti Slovensku dosiahol štvrtý triumf v sérii.



„Máme tri výhry za sebou, ale je to derby, je to špecifické. Rivalitu je cítiť. Je fajn, že posledné tri zápasy sme vyhrali.



Ich tím sa však zmenil, sú tam chlapci, ktorí v Bratislave nehrali. Postúpili na EURO, potom vyhrali so Škótskom, sú na vlne. Hrajú, aby nezostúpili, to tomu dáva punc výnimočnosti.



Sú nebezpeční smerom dopredu, tam majú veľkú kvalitu. Chcú hrať, majú tu už aj hráčov z Ameriky a Mareka Hamšíka," predstavil svoje očakávania pred derby Vaclík a šancu vyhrať skupinu okomentoval slovami: „Láka nás postúpiť do A-divízie. Aj proti Izraelu sme vedeli o čo hráme. Ešte nám chýbajú tri body. Chceme si zahrať proti najlepším európskym tímom, motivácia je to veľká. Verím, že to zvládneme a že príde priaznivá správa aj z Izraela."