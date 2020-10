Slováci proti Izraelu s víťaznými ambíciami, Hamšík: Ide o záchranu

4. kolo Ligy národov, B-divízia, 2. skupina, streda 14. októbra (20.45 h):



Trnava, Štadión Antona Malatinského



SLOVENSKO - Izrael /rozhodujú: Alejandro Hernández - José Naranjo, Teodoro Sobrino (všetci Šp.)/



Glasgow, Hampden Park

20.45 Škótsko - Česko /rozhoduje: Felix Zwayer (Nem.)/



ďalší program SR v Lige národov:



15. novembra: SR - Škótsko (Trnava, 15.00)

18. novembra: ČR - SR (Praha, 20.45)



tabuľka:



1. Škótsko 3 2 1 0 4:2 7

2. Česko 3 2 0 1 6:4 6

3. Izrael 3 0 2 1 3:4 2

4. SLOVENSKO 3 0 1 2 2:5 1

Trnava 13. októbra (TASR) - S víťaznými ambíciami nastúpia slovenskí futbalisti na stredajší zápas 2. skupiny B-divízie Ligy národov proti Izraelu. Duel na trnavskom štadióne Antona Malatinského má pre oba reprezentačné tímy vysokú prioritu aj vzhľadom na to, že v doterajších troch vystúpeniach neokúsili pocit z výhry a túto nepriaznivú bilanciu budú chcieť zmeniť. Okrem toho ich vzájomný duel veľa napovie z hľadiska boja o udržanie sa v druhej výkonnostnej triede súťaže. Zverencom Pavla Hapala by sa v prípade prehry ich najbližší protivník vzdialil na rozdiel štyroch bodov, pričom v novembrovom asociačnom termíne sú na programe už len dva zápasy.Slováci po jedenástkovej dráme a postupe cez Írsko (0:0, 4:2 v rozstrele z 11 m) do finále baráže EURO 2020 nezvládli nedeľňajší duel Ligy národov v Škótsku, kde po slabom výkone prehrali 0:1 a s jedným bodom na konte sa neodlepili z dna tabuľky. Izrael v paralelne hranom súboji prehral v Haife s Českom 1:2 a zostal na dvoch bodoch. "" povedal po prehre v Glasgowe Marek Hamšík. Krídelník Róbert Mak to vidí rovnako ako kapitán národného tímu: "."Dôležitosť súboja s 93. tímom rebríčka FIFA pripomenul aj tréner Hapal, ktorý avizoval, že Slováci nastúpia v najsilnejšom možnom zložení. Na súpiske bude chýbať stredopoliar Juraj Kucka, ktorý videl v Škótsku druhú žltú kartu a má automaticky stop na jeden zápas. K dispozícii nebude ani zranený Matúš Bero a dvojica Milan Škriniar - Jaroslav Mihalík, ktorá je po pozitívnom teste na Covid-19 v karanténe.Izrael sa na medzinárodnej scéne naposledy tešil z víťazstva takmer presne pred rokom, keď 15. októbra 2019 v kvalifikácii EURO 2020 zdolal doma Lotyšsko 3:1. V ďalších šiestich zápasoch strelili jeho hráči iba štyri góly. Slováci v ére samostatnosti odohrali s Izraelom päť vzájomných zápasoch, v ktorých majú priaznivú bilanciu tri víťazstvá a dve remízy. V septembrovom súboji Ligy národov v Netanyi domáci chytali zajaca za chvost, keď napriek územnej prevahe dokázali až v závere vyrovnať na konečných 1:1. Zápas Slovensko - Izrael má úvodný výkop v stredu o 20.45 h. Povedie ho španielsky rozhodca Alejandro Hernández, na čiarach mu budú asistovať krajania José Naranjo a Teodoro Sobrino. V priamom prenose ho odvysiela RTVS.V paralelne hranom šlágri 2. skupiny B-divízie nastúpi v glasgowskom Hampden Parku reprezentácia Škótska proti Česku. Domáci sú so siedmimi bodmi lídri tabuľky, Česi zaostávajú o bod. Prípravu hostí výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu, keď najnovšie testovanie odhalilo nákazu u trénera Jaroslava Šilhavého a Tomáša Holeša. Výber pred odletom do Škótska doplnilo kvarteto Tomáš Malínský (Slavia Praha), Michal Sáček (Sparta Praha), Tomáš Poznar (Zlín) a Michael Rabušic (Liberec). Trénera Šilhavého zastúpi na lavičke asistent Jiří Chytrý. K tímu sa pridal aj tretí brankár Filip Nguyen, ktorý z kapacitných dôvodov necestoval na prípravný zápas proti Cypru, a tiež Filip Novák. Obranca tureckého Fenerbahce Istanbul mal pred odletom dvakrát nejednoznačný test. Český národný tím prišiel v tomto asociačnom termíne pre koronavírus už o sedem hráčov. Na Cypre opustila výpravu trojica Bořek Dočkal, Adam Hložek (obaja Sparta Praha) a Antonín Barák (Hellas Verona). Ešte pred samotným odletom vyradilo ochorenie plzenské trio Zdeněk Ondrášek, Lukáš Kalvach a Jan Kopic.Škóti sa vezú na vlne, po postupe do finále baráže EURO 2020 majú dobré vyhliadky, aby sa kvalifikovali do A-divízie Ligy národov. Ak v stredu zdolajú Česko, budú mať osud vo vlastných rukách. "," vyhlásil pred zápasom s Čechmi ich kouč Steve Clarke.