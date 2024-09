Slováci sa predstavia v Estónsku bez zraneného Kucku

Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi vo štvrtkovom úvodnom zápase nového ročníka Ligy národov na pôde Estónska bez Juraja Kucku. Stredopoliar ŠK Slovan Bratislava odletel s výpravou národného tímu v stredu popoludní z bratislavského Letiska M.R. Štefánika do Tallinnu, pre zranenie kolena však nebude k dispozícii.



Zverenci trénera Francesca Calzonu chcú ísť naspäť do B-divízie, z ktorej vypadli v roku 2020. Teraz musia kvalitu potvrdiť v konkurencii Švédska, Azerbajdžanu a spomínaného Estónska, s ktorým sa stretnú vo štvrtok o 20.45 SELČ v Tallinne. Slovákom vypadol už počas sústredenia Ivan Schranz, najlepší strelec tímu z ME a zároveň jeden z popredných kanonierov celého turnaja. Útočník Slavie Praha vsietil góly proti Belgicku, Ukrajine (1:2) aj Anglicku.



Ďalšou výraznou stratou je neúčasť Kucku. "Mali sme málo času na prípravu. Okrem Ivana Schranza pribudol na zoznam zranených aj Kucka, mal problém s kolenom a nestihne sa dať do zápasu s Estónskom do poriadku. Veríme však, že sa dá dokopy na zápas s Azerbajdžanom," objasnil Calzona situáciu v kádri krátko pred odletom.



Kouč Slovákov by chcel v novej edícii uspieť. "Je to pre nás dôležitá súťaž, máme možnosť dostať sa do B-divízie. Takisto kebyže dokážeme zvládnuť zápasy v nej, dostali by sme sa do dobrej východiskovej pozície v kvalifikácii MS."



Estónsko je na papieri outsider, no Calzona najbližšieho súpera nepodceňuje. "Je to tím, ktorý má mladého, progresívneho trénera. Bol asistentom predošlého kouča, má dobré myšlienky. Estónsko zaznamenalo výkonnostný progres. My musíme ten zápas odohrať s plnou vážnosťou, koncentráciou a pokorou. Pokiaľ stratíme tieto charakteristiky, budeme zdolateľný pre každého. Musíme ísť do toho na sto percent."



Neoddeliteľnou súčasťou slovenského tímu je už dlhodobo Peter Pekarík. Čoskoro 38-ročný pravý obranca prišiel na zraz bez klubovej príslušnosti, Calzona však nemá pochybnosti o jeho forme: "U Pekyho sa nemení nič, on už prakticky dva roky nehrá. Ale vždy prišiel do reprezentácie maximálne pripravený a aj v tomto prípade je na tom kondične dobre. Chýba mu jedine kontrakt s klubom, ale inak je maximálne pripravený."



Tri dni po dueli v Tallinne sa jeho zverenci predstavia v Košiciach v druhom dueli 1. skupiny C-divízie proti Azerbajdžanu (nedeľa o 18.00 h).