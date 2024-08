Slováci sa stretnú so Švédskom v Bratislave, proti Estónsku v Trnave

Program C-divízie - 1. skupina:



5. septembra, Baku: Azerbajdžan - Švédsko (18.00)



5. septembra, Tallinn: Estónsko - SLOVENSKO (20.45)



8. septembra, Košice: SLOVENSKO - Azerbajdžan (18.00)



8. septembra, Štokholm: Švédsko - Estónsko (20.45)



11. októbra, Bratislava: SLOVENSKO - Švédsko (20.45)



11. októbra, Tallinn: Estónsko - Azerbajdžan (20.45)



14. októbra, Baku: Azerbajdžan - SLOVENSKO (18.00)



14. októbra, Tallinn: Estónsko - Švédsko (20.45)



16. novembra, Baku: Azerbajdžan - Estónsko (15.00)



16. novembra, Štokholm: Švédsko - SLOVENSKO (20.45)



19. novembra, Trnava: SLOVENSKO - Estónsko (20.45)



19. novembra, Štokholm: Švédsko – Azerbajdžan (20.45)

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia pozná dejiská októbrových a novembrových zápasov UEFA Ligy národov 2024/25. V domácich stretnutiach sa po septembrovom dueli v Košiciach s Azerbajdžanom (8. septembra 2024) predstaví na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave proti Švédsku (11. októbra 2024) a na Štadióne Antona Malatinského v Trnave proti Estónsku (19. novembra 2024).Zverenci trénera Francesca Calzonu vstúpia do novej edície UEFA Ligy národov 2024/25 v C-divízii v septembrovom asociačnom termíne v Tallinne proti domácemu Estónsku (5. septembra) a o štyri dni neskôr v Košickej futbalovej aréne privítajú Azerbajdžan. Novinkou sú dejiská zvyšných štyroch stretnutí 1. skupiny v rámci UEFA C Ligy národov. Národný futbalový štadión v Bratislave bude hostiť duel Slovákov proti Švédsku. Stane sa tak 11. októbra, presne na deň po 24 rokoch, kedy slovenský tím remizoval v kvalifikačnom zápase o postup na MS 2002 na Tehelnom poli s0:0.Už o tri dni neskôr nastúpia Slováci v Baku proti Azerbajdžanu na štadióne Tofika Bachramova. Pred štvrťstoročím, v kvalifikácii o postup na ME 2000, zvíťazil na tomto štadióne tím trénera Jozefa Adamca 1:0, o dva roky neskôr však na tom istom mieste znamenala prekvapivá prehra 0:2 koniec postupových nádejí Slovákov v kvalifikácii MS 2002.Slovenskí futbalisti vycestujú v novembrovom asociačnom termíne najskôr do Štokholmu, vo Friends Arene si zmerajú sily s domácim Švédskom 16. novembra. V spomínanej kvalifikácii o postup na MS 2002 podľahla Adamcova družina Švédom v júni 2001 v pomere 0:2, v októbri 2018 sa lepšie darilo výberu trénera Štefana Tarkoviča. V prípravnom zápase vybojoval na štadióne v Štokholme cennú remízu 1:1, autorom vyrovnávajúceho gólu bol v 84. minúte Albert Rusnák.Edíciu UEFA Ligy národov 2024/2025 zakončí národný tím 19. novembra na Štadióne Antona Malatinského v Trnave duelom proti Estónsku. Pobaltský súper zavíta na Slovensko druhýkrát, premiérovo sa predstavil v októbri 2005 v kvalifikačnom zápase o postup na MS 2006, v Bratislave zdolali zverenci trénera Dušana Galisa Estónsko 1:0 po góle Petra Hlinku. Informoval portál futbalsfz.sk.