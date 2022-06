Slováci v Baku s jasným cieľom, Pekarík: Treba sa sústrediť na seba

Baku 9. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti nastúpia v piatkovom stretnutí Ligy národov na pôde Azerbajdžanu v náročnej situácii. Stále sú favoriti zápasu aj celej skupiny, no po pondelkovej prehre 0:1 s Kazachstanom náhle skončil na lavičke tréner Štefan Tarkovič a mužstvu bude chýbať aj kapitán Milan Škriniar, ktorého vyradilo zranenie.







"Pre naše mužstvo to nebolo vôbec jednoduché. Trénera sme rešpektovali profesionálne i ľudsky a vinu za výsledok s Kazachstanom nesieme všetci," uviedol na štvrtkovej predzápasovej tlačovej konferencii v Baku obranca Peter Pekarík. Kormidelníka dočasne nahradili doterajší asistenti Samuel Slovák a Marek Mintál. Prvý menovaný sa podľa vlastných slov nebude snažiť robiť veľké zmeny, hlavný cieľ je vyhrať piatkové stretnutie a zvládnuť pondelkovú odvetu v Kazachstane. Slovák dodal, že hráči si už vo štvrtok vybrali nového kapitána, jeho meno však neprezradil: "Situáciu treba akceptovať a vyrovnať sa s ňou. Potrebná je koncentrácia, musíme dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Je to pre mňa iná pozícia, no môžem sa oprieť o kvalitný realizačný tím."







Slovenská reprezentácia si v pondelok dokázala vypracovať niekoľko šancí - Lukáš Haraslín bol blízko ku gólu, keď trafil konštrukciu bránky, a presný zásah neuznali Ladislavovi Almásimu pre faul Juraja Kucku pri zakladaní akcie. "Verím, že cieľ, ktorý sme si dali v tejto edícii Ligy národov a v najbližších dvoch zápasoch, sa podarí naplniť. Veľa vecí sme si vydiskutovali a na najbližší duel myslíme už len pozitívne," zdôraznil Pekarík. Azerbajdžan podľa neho zvolí defenzívnu cestu: "Je to súper, ktorý si určite plní úlohy v defenzíve a má šikovných hráčov v strede poľa. Keď im dáme priestor, dokážu kombinovať, no zároveň sa musíme pozerať sami na seba. Je potrebné zlepšiť aktivitu a koncentráciu, pretože každé jedno zaváhanie stojí veľa síl - jedno proti Kazachstanu nabúralo celý priebeh zápasu. Nemusíme mať veľa šancí, ale tie, čo budeme mať, treba premeniť," dodal Pekarík.







Slováci absolvovali vo štvrtok o 17.00 SELČ tréning, zápas 3. skupiny C-divízie LN je na programe v piatok o 18.00 SELČ. Slovensko vyhralo pre dvoma rokmi na pôde tohto súpera jednoznačne 5:1.