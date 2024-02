Futbal-LN: Slováci v C-divízii proti Švédsku, Azerbajdžanu a Estónsku

A-divízia



A1: Chorvátsko, Portugalsko, Poľsko, Škótsko



A2: Taliansko, Belgicko, Francúzsko, Izrael



A3: Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Bosna a Hercegovina



A4: Španielsko, Dánsko, Švajčiarsko, Srbsko

B-divízia



B1: Česko, Ukrajina, Albánsko, Gruzínsko



B2: Anglicko, Fínsko, Írsko, Grécko



B3: Rakúsko, Nórsko, Slovinsko, Kazachstan



B4: Wales, Island, Čierna Hora, Turecko

C-divízia



C1: Švédsko, Azerbajdžan, SLOVENSKO, Estónsko



C2: Rumunsko, Kosovo, Cyprus, Litva/Gibraltár*



C3: Luxembursko, Bulharsko, Severné Írsko, Bielorusko



C4: Arménsko, Faerské ostrovy, Severné Macedónsko, Lotyšsko

D-divízia



D1: Litva/Gibraltár, San Maríno, Lichtenštajnsko



D2: Moldavsko, Malta, Andorra

hracie termíny:



1. kolo: 5.-7. septembra 2024



2. kolo: 8.-10. septembra 2024



3. kolo: 10.-12. októbra 2024



4. kolo: 13.-15. októbra 2024



5. kolo: 14.-16. novembra 2024



6. kolo: 17.-19. novembra 2024



štvrťfinále A-divízie a play off B-D divízie - 1. zápasy: 20.-22. marca 2025



štvrťfinále A-divízie a play off B-D divízie - odvety: 23.-25. marca 2025



finálový turnaj: 4.-8. júna 2025

Vizitky súperov SR:



ŠVÉDSKO



riadiaci orgán: Švédsky futbalový zväz (SvFF)



tréner: Daniel Bäckström (dočasný)



kapitán: Victor Lindelöf



najviac reprezentačných zápasov: Anders Svensson (148)



najviac reprezentačných gólov: Zlatan Ibrahimovič (62)



rebríček FIFA (k 21. decembru 2023): 26. miesto



bilancia vzájomných zápasov z pohľadu SR: 7 zápasov (0 víťazstiev, 3 remízy, 4 prehry, skóre 2:12)



AZERBAJDŽAN



riadiaci orgán: Azerbajdžanská futbalová federácia (AFFA)



tréner: -



kapitán: Emin Mahmudov



najviac reprezentačných zápasov: Rashad Sadygov (111)



najviac reprezentačných gólov: Gurban Gurbanov (14)



rebríček FIFA (k 21. decembru 2023): 114. miesto



bilancia vzájomných zápasov z pohľadu SR: 10 zápasov (8 víťazstiev, 0 remíz, 2 prehry, skóre: 21:7)



ESTÓNSKO



riadiaci orgán: Estónsky futbalový zväz (EJL)



tréner: Thomas Häberli



kapitán: Konstantin Vassiljev



najviac reprezentačných zápasov: Martin Reim (157)



najviac reprezentačných gólov: Andres Oper (38)



rebríček FIFA (k 21. decembru 2023): 122. miesto



bilancia vzájomných zápasov z pohľadu SR: 2 zápasy (2 víťazstvá, skóre: 3:1)

Paríž 8. februára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa v 1. skupine C-divízie Ligy národov 2024/2025 stretne so Švédskom, Azerbajdžanom a Estónskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Paríži, v ktorom figurovala v treťom výkonnostnom koši svojej divízie spolu so Severným Macedónskom, Severným Írskom a Cyprom. Na týchto súperov v štvorčlennej skupine tak s určitosťou nemohla naraziť.V predošlých troch ročníkoch Ligy národov sa predstavilo Slovensko dvakrát v B-skupine. V uplynulej tretej edícii (ročník 2022/2023) obsadilo v C-divízii 3. miesto za Kazachstanom a Azerbajdžanom, na štvrtej priečke sa umiestnilo Bielorusko.Obhajcovia trofeje zo Španielska budú hrať vo 4. skupine najsilnejšej A-divízie s Dánskom, Švajčiarskom a Srbskom. Finalista uplynulej edície Chorvátsko si zmeria sily s Portugalskom, Poľskom a Škótskom. Oba tímy figurovali v prvom koši elitnej divízie. V kvalitou nabitej 2. skupine "áčka" si medzi sebou zmerajú sily až traja giganti - Taliansko, Belgicko a Francúzsko, ktorých doplnil Izrael.Nový ročník LN odštartuje zápasmi prvého kola 5.-7. septembra tohto roka, 2. kolo sa uskutoční 8.-10. septembra. Ďalšími termínmi sú 10.-12. a 13.-15. október, 14.-16. a 17.-19. november. Víťazi skupín si zabezpečia priamy postup, tímy na posledných miestach zostúpia o divíziu nižšie. Novou fázou v rámci ročníka bude play off po odohratí zápasov skupinovej fázy, v ktorej sa stretnú tímy na druhých miestach B-divízie v dvojzápase s mužstvami na tretích priečkach A-divízie.Podobným spôsobom na seba narazia tímy na tretích miestach "béčka" a na druhých miestach "céčka". Dva tímy spomedzi najhorších tímov zo štvrtých miest v C-divízii zostúpia o divíziu nižšie, naopak, dva najlepšie tímy z D-divízie sa presunú o divíziu vyššie. Zvyšné dva tímy zo štvrtých miest C-divízie sa stretnú v play off s dvojicou tímov z druhých miest z "déčka" (D-divízia má 6 tímov rozdelených do dvoch trojčlenných skupín).