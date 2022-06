Liga národov: Slovensko hrá v pondelok o vedenie v skupine

Nur-Sultan 12. júna (TASR) - Pondelkové stretnutie futbalovej Ligy národov medzi Kazachstanom a Slovenskom v Nur-Sultane môže byť rozhodujúce pre osud 3. skupiny C-divízie. Po troch zápasoch sú jasnými favoritmi práve tieto dve mužstvá a na jeseň sa stretnú už len s Azerbajdžanom a Bieloruskom, tímami, ktoré zatiaľ ani raz nezabodovali naplno.



"Človek si uvedomuje dôležitosť duelu. Viem, že v prípade dobrého výsledku budeme v hre o postup," povedal na nedeľnej predzápasovej tlačovej konferencii tréner Samuel Slovák. Káder jeho súpera by mal v pondelok posilniť Jurij Logvinenko, obranca má v národnom drese na konte 45 štartov a štyri góly, pričom pre svojich spoluhráčov by mal byť najmä psychickou vzpruhou.



Kormidelník Magomed Adijev, pod ktorého vedením Kazachstan ešte neprehral, však naďalej odmieta pozíciu nového favorita skupiny. "Hlavným favoritom našej skupiny je Slovensko, zdôrazňoval som to aj po zápase tam. V pondelok je dôležité stretnutie, no analýzy výsledkov budeme robiť až po ňom," uviedol Adijev. V Trnave uspel Kazachstan 1:0, pred druhým vzájomným súbojom vedie pred Slovenskom o bod.



Pondelkový duel (16.00 SELČ) bude záverečný v nabitom asociačnom termíne, v ktorom boli na programe štyri stretnutia v priebehu jedenástich dní. "Tento model je náročný a všetci sa s tým musia vyrovnať. Našťastie nemáme žiadne ďalšie zranenia a dúfam, že to tak ostane," dodal Slovák, ktorý musel po nahradení odvolaného Štefana Tarkoviča riešiť problém so zraneným kapitánom Milanom Škriniarom.







