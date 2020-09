LIGA NÁRODOV: Španielsko zdolalo Ukrajinu 4:0 a je na čele tabuľky

LN 2020/2021 - A-divízia:



4. skupina:



Madrid



Španielsko - Ukrajiina 4:0 (3:0)

Góly: 3. a 29. Ramos (prvý z 11 m), 32. Fati, 84. Torres



Bazilej



Švajčiarsko - Nemecko 1:1 (0:1)

Góly: 58. Widmer - 14. Gündogan



B-divízia:



3. skupina:



Belehrad



Srbsko - Turecko 0:0

ČK: 49. Kolarov (Srbsko) po 2. ŽK



Budapešť



Maďarsko - Rusko 2:3 (0:2)

Góly: 62. Sallai, 71. Nikolič - 16. Mirančuk, 34. Ozdojev, 46. Fernandez



4. skupina:



Dublin



Írsko - Fínsko 0:1 (0:0)

Gól: 63. Jensen

zostava Írska: Randolph – Doherty, Duffy, Egan, Stevens – Molumby, Arter, Brady – O'Dowda (60. Robinson), Idah (68. McGoldrick), Connolly (77. McClean)



Cardiff



Wales - Bulharsko 1:0 (0:0)

Gól: 90.+4 N. Williams



C-divízia:



3. skupina:



Ľubľana



Slovinsko - Moldavsko 1:0 (1:0)

Gól: 28. Bohar



Priština



Kosovo - Grécko 1:2 (0:1)

Góly: 82. Berisha - 3. Limnios, 51. Siovas



D-divízia:



1. skupina:



Andorra la Vella



Andorra - Faerské ostrovy 0:1 (0:1)

Gól: 30. Olsen



Ta'Qali



Malta - Lotyšsko 1:1 (1:1)

Góly: 15. Nwoko - 25. Guillaumier

Bratislava 6. septembra (TASR) - Futbalisti Španielska zvíťazili v nedeľnom druhom vystúpení v A-divízii Ligy národov nad Ukrajinou 4:0. Úvodné dva góly domácich strelil Sergio Ramos, tretí zásah pridal Ansu Fati a štvrtý Ferran Torres. V ďalšom dueli 4. skupiny remizovali Švajčiari na vlastnej pôde s Nemeckom 1:1.Španieli rozhodli o zisku troch bodov v prvom polčase. V Madride sa ujali vedenia už v tretej minúte, keď Ramos premenil jedenástku. v 29. minúte sa stopér Realu Madridu presadil hlavou po centri Daniela Olma. Ďalší úder zasadil Ukrajincom Fati po ukážkovej strele spoza šestnástky. Vo veku 17 rokov a 311 dní sa stal najmladším strelcom v histórii španielskej reprezentácie. Doterajší rekord držal Juan Errazquin, ktorý dal ešte v roku 1925 hetrik Švajčiarsku ako 18-ročný. V závere riadneho hracieho času prikrášlil triumf domácich Torres.V Bazileji v zápase medzi Švajčiarskom a Nemeckom sa hral od začiatku svižný futbal. Hostia otvorili skóre v 14. minúte po umiestnenej strele Ilkaya Gündogana k žrdi. Helvéti mali potom viacero šancí na vyrovnanie, Emir Seferovič ich ešte nevyužil. Podarilo sa to však Silvanovi Widmerovi, ktorý v 58. minúte zariadil deľbu bodov. Na čele tabuľky je so štyrmi bodmi Španielsko, nasledujú Ukrajina (3 b.), Nemecko (2 b.) a Švajčiarsko (1 b.).Futbalisti Írska, ktorí budú 8. októbra súperom Slovenska v semifinále baráže ME 2020, prehrali s Fínskom 0:1. O víťazstve severanov v dueli 4. skupiny B-divízie v Dubline rozhodol v 63. minúte striedajúci Fredrik Jensen. V bránke Fínov chytal spoľahlivo slovenský rodák Lukáš Hrádecký. V úvodnom zápase 4. skupiny zvíťazil Wales nad Bulharskom 1:0. O triumfe "drakov" rozhodla hlavička Neca Williamsa vo štvrtej minúte nadstaveného času. Walesania sú so šiestimi bodmi na čele tabuľky, aj v úvodnom dueli vo Fínsku uspeli 1:0.Maďari prehrali v 3. skupine v budapeštianskej Puskás aréne s Ruskom 2:3. Hostia majú na konte šesť bodov a figurujú na čele tabuľky. Srbsko hralo doma s Tureckom bez gólov.Slovinci v základnej jedenástke s bývalým útočníkom Slovana Bratislava Andražom Šporarom zdolali v 3. skupine C-divízie Moldavsko 1:0. Slovinsko nazbieralo štyri body rovnako ako Grécko, ktoré uspelo na ihrisku Kosova 2:1.