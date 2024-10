Švédi sa tešia na Slovensko, tréner Tomasson: Veľmi dobré mužstvo

Nominácia Švédska na októbrové zápasy Ligy národov proti Slovensku (11.) a Estónsku (14.):



brankári: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Štokholm), Robin Olsen (Aston Villa), Jacob Widell Zetterström (Derby County)



obrancovia: Ludwig Augustinsson (Anderlecht Brusel), Alex Douglas (Lech Poznaň), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta Bergamo), Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo)



stredopoliari: Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Niclas Eliasson (AEK Atény), Jesper Karlström (Udinese Calcio), Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt), Sebastian Nanasi (Racing Štrasburg), Anton Salétros (AIK Štokholm)



útočníci: Ken Sema (FC Watford), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Viktor Gyökeres (Sporting Lisabon), Gustaf Nilsson (FC Bruggy)

Štokholm 2. októbra (TASR) - Švédski futbalisti sa už tešia na budúcotýždňový zápas C-divízie Ligy národov proti Slovensku. V stredu to uviedol tréner reprezentácie Jon Dahl Tomasson, ktorý zverejnil nomináciu na októbrové stretnutia proti slovenskému tímu a Estónsku.Rovnako ako mužstvo Francesca Calzonu, aj Švédsko v septembri zvíťazilo dvakrát a na čele skupiny je vďaka lepšiemu skóre.povedal Tomasson pre oficiálnu stránku Švédskeho futbalového zväzu.Dánsky kouč do nominácie premiérovo zaradil stopéra Erica Smitha, ktorý pôsobí v nemeckom St. Pauli. Do zostavy sa po zranení vráti obranca Victor Lindelöf z Manchestru United a po ročnej odmlke dostal čancu Jesper Karlström z talianskeho Udinese. Švédi sa najskôr v piatok 11. októbra predstavia na Tehelnom poli v Bratislave a o tri dni na to si v Taline zmerajú sily s Estónskom.