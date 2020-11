LIGA NÁRODOV: Nemci utrpeli historickú prehru

6. kolo Ligy národov 2020/2021

A-divízia



3. skupina:



Francúzsko – Švédsko 4:2 (2:1)

Góly: 16. a 59. Giroud, 36. Pavard, 90.+5 Coman – 5. Claesson, 88. Quaison



Chorvátsko – Portugalsko 2:3 (1:0)

Góly: 29. a 65. Kovačič – 52. a 90. Dias, 60. Felix.

ČK: 51. Rog (Chorvátsko) po 2. ŽK

Tabuľka:



1. Francúzsko 6 5 1 0 12:5 16 - postup na finálový turnaj



2. Portugalsko 6 4 1 1 12:4 13



3. Chorvátsko 6 1 0 5 9:16 3



4. Švédsko 6 1 0 5 5:13 3 - zostup do B-divízie

4. skupina:



Španielsko – Nemecko 6:0 (3:0)



Góly: 33., 55. a 71. Torres, 17. Morata, 38. Rodri, 89. Oyarzabal



Švajčiarsko – Ukrajina – zrušené

Tabuľka:



1. Španielsko 6 3 2 1 13:3 11 - postup na finálový turnaj



2. Nemecko 6 2 3 1 10:13 9



3. Ukrajina 5 2 0 3 5:10 6



4. Švajčiarsko 5 0 3 2 6:8 3

C-divízia



1. skupina:



Čierna Hora – Cyprus 4:0 (3:0)

Góly: 25. a 28. Boljevič, 14. Jovetič, 60. Mugosa



Luxembursko – Azerbajdžan 0:0

Tabuľka:



1. ČH 6 4 1 1 10:2 13 - postup do B-divízie



2. Luxembursko 6 3 1 2 7:5 10



3. Azerbajdžan 6 1 3 2 2:4 6



4. Cyprus 6 1 1 4 2:10 4 - zostup do D-divízie

D-divízia:



1. skupina:



Andorra – Lotyšsko 0:5 (0:1)



Góly: 57. a 60. Ikaunieks, 6. Černomordijs, 70. Gutkovskis (z 11 m), 90. Raimonds (z 11 m).

ČK: 90. Garcia (Andorra) po 2. ŽK



Malta – Faerské ostrovy 1:1 (0:0)



Góly: 54. Guillaumier - 70. Jonsson

Tabuľka:



1. Faerské ostrovy 6 3 3 0 9:5 12 - postup do C-divízie



2. Malta 6 2 3 1 8:6 9



3. Lotyšsko 6 1 4 1 8:4 7



4. Andorra 6 0 2 4 1:11 2

3. skupina:



Gibraltár – Lichtenštajnsko 1:1 (1:1)



Góly: 17. Frommelt (vlastný) – 44. Frick

Tabuľka:



1. Gibraltár 4 2 2 0 3:1 8 - postup do C-divízie



2. Lichtenštajnsko 4 1 2 1 3:2 5



3. San Maríno 4 0 2 2 0:3 2

Bratislava 18. novembra (TASR) – Futbalisti Španielska postúpili na finálový turnaj Ligy národov 2020/2021. V utorňajšom domácom stretnutí záverečného 6. kola pokorili Nemcov vysoko 6:0 aj vďaka hetriku Ferrana Torresa. V tabuľke 4. skupiny A-divízie obsadili prvé miesto so ziskom 11 bodov.Španieli sa v Seville ujali vedenia v 17. minúte, Alvaro Morata otvoril skóre hlavičkou po rohovom kope. Po vyše polhodine hry dosiahol svoj prvý zásah v zápase Torres, ktorý dorazil do siete odrazenú loptu.Domáci stihli do prestávky pridať aj tretí gól, Rodri napodobnil gólovú hlavičku Moratu z úvodu. Po zmene strán pokračovalo utrpenie Nemcov, brankár Manuel Neuer opäť inkasoval v 55. minúte, Torres sa tentoraz presadil strelou s prispením žrde.Hetrik skompletizoval v 71. minúte, keď mu nezištne prihral Fabian Ruiz a Torres zakončil do odkrytej bránky. V závere riadneho hracieho času spečatil výsledok striedajúci Mikel Oyarzabal. Nemecko po debakli skončilo na druhom mieste s deviatimi bodmi. Zápas medzi trojbodovým Švajčiarskom a treťou Ukrajinou, ktorá má na konte šesť bodov, sa neodohral pre prípady koronavírusu v tíme hostí, ktorému hrozí kontumácia.Tridsaťštyriročný Neuer v nešťastnom vystúpení prekonal brankársky rekord v počte štartov za nemeckú reprezentáciu. Nastúpil na svoj 96. duel v najcennejšom drese a prekonal Seppa Maiera. Nemecko utrpelo najhoršiu prehru v súťažnom stretnutí v histórii, v skupinovej fáze MS 1954 podľahlo Maďarsku 3:8. V prípravnom súboji prehralo v roku 1931 s Austráliou 0:6, pripomenula agentúra AP.V 3. skupine A-divízie už mali istú účasť na finálovom turnaji úradujúci majstri sveta Francúzi. Na vlastnom trávniku zdolali Švédov 4:2, keď sa dvakrát presadil Olivier Giroud a jeden gól pridali Benjamin Pavard aj striedajúci Kingsley Coman.Francúzsko vyhralo skupinu so šestnástimi bodmi, obhajcovia trofeje v LN z Portugalska skončili na druhom mieste so ziskom 13 bodov. Chorvátsko sa udržalo medzi elitou napriek domácej prehre 2:3 s Portugalskom. Tretie Chorvátsko aj posledné Švédsko získali tri body, o zostupujúcom do B-divízie rozhodlo skóre pri rovnosti vzájomnej bilancie.V 1. skupine C-divízie triumfovala Čierna Hora nad Cyprom 4:0 a postúpila o úroveň vyššie, do déčka sa porúčal Cyprus. Luxembursko a Azerbajdžan remizovali 0:0. Z 1. skupiny D-divízie postúpili Faerské ostrovy po remíze na Malte 1:1, Lotyšsko vyhralo v Andorre 5:0. V 2. skupine najnižšej divízie hral Gibraltár s Lichtenštajnskom nerozhodne 1:1 a postúpil do "céčka".