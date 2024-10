Taliani i Francúzi sú blízko k postupu, šláger rozhodol Kolo Muani

Udine 15. októbra (TASR) - Futbalisti Talianska a Francúzska sú blízko k postupu do štvrťfinále Ligy národov. Oba tímy v pondelok potvrdili víťazstvami svoje postavenie na prvých dvoch priečkach 2. skupiny A-divízie. Taliani splnili úlohu favorita v Udine hladkým triumfom nad Izraelom 4:1. Francúzi aj bez zraneného Kyliana Mbappeho uspeli v bruselskom šlágri večera v súboji s domácim Belgickom 2:1, hrdinom bol dvojgólový Randal Kolo Muani.



Belgičania plánovali zdramatizovať situáciu v tabuľke, no napriek streleckej prevahe nezískali doma ani bod. Proti Francúzom ich mohol poslať do náskoku Youri Tielemans, ale v 23. minúte netrafil z penalty do priestoru bránky. O dvanásť minút neskôr rovnakú príležitosť z bieleho bodu Kolo Muani na druhej strane využil a hoci Lois Openda tesne pred prestávkou vyrovnal, hostia sa napokon tešili z cenného víťazstva. Svojím druhým gólom o tom v 62. minúte rozhodol Kolo Muani, ktorý hlavou zo siedmich metrov zužitkoval center z ľavej strany.



"Je veľmi dobrý vo vzduchu a som šťastný, že dal dnes dva góly. Hral dobre už proti Izraelu, v reprezentácii má sebavedomie a môžeme sa na neho spoľahnúť," povedal francúzsky tréner Didier Deschamps pre L'Equipe TV na adresu dvojgólového strelca, ktorý nemá pevné miesto v zostave svojho klubu Paríža St. Germain. Francúzi v závere ustáli aj oslabenie o vylúčeného Aureliena Tchouameniho, ktorý videl v 76. minúte druhú žltú kartu. "Sme spokojní, že sme vyhrali, najmä keď sme na konci hrali s desiatimi mužmi. Prvých 20-25 minút na nás domáci vybehli s veľkou intenzitou a my sme robili veľa chýb. Potrebovali sme sa upokojiť a potom to už bolo z našej strany lepšie," dodal Deschamps.



Francúzi sú s deviatimi bodmi na druhej priečke tabuľky o bod za Talianskom, tretí Belgičania na nich strácajú už päť bodov. Postup môžu Les Bleus potvrdiť už v prvom novembrovom stretnutí doma proti Izraelu. Belgičania nastúpia v ten istý deň doma proti Taliansku, ktoré k víťazstvu nad Izraelom potiahol dvojgólový kapitán Giovanni Di Lorenzo. Ďalšie zásahy pridali Mateo Retegui z penalty a Davide Frattesi. Taliani potrebujú získať z dvoch duelov už iba bod, aby si definitívne zabezpečili účasť v marcovom štvrťfinále súťaže. "Odohrali sme výborný zápas. Som spokojný s tímovým prístupom, súpera sme viackrát prekvapili a dostávali sme sa často do šancí," zhodnotil kouč domácich Luciano Spalletti.



Debut v drese domácej "squadry" si pripísal Daniel Maldini, syn niekdajšieho skvelého obrancu Paola Maldiniho. Prvýkrát v histórii talianskej reprezentácie sa tak v najcennejšom drese objavili tri generácie jednej rodiny, keďže v národnom tíme hral v minulosti aj Cesare Maldini, starý otec Daniela. Ten vybehol na ihrisko v 74. minúte a z premiéry mal veľkú radosť: "Som šťastný, že sem prišli aj moji rodičia. Bola to silná, pozitívna emócia a som veľmi rád, že som si mohol zahrať a že zápas dopadol dobre. Snažil som sa pomôcť tímu," povedal po zápase 23-ročný ofenzívny hráč z Monzy.