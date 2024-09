Taliani odohrajú domáce stretnutie s Izraelom v Udine

Udine 12. septembra (TASR) - Talianski futbalisti odohrajú októbrový zápas A-divízie Ligy národov proti Izraelu v Udine. Tamojšia futbalová federácia to potvrdila vo štvrtok a nenasledovala tak prístup Belgicka. To presunulo minulotýždňový domáci duel s Izraelom (3:1) z bezpečnostných dôvodov do maďarského Debrecínu.



"Azzuri" sa stretli s Izraelom minulý týždeň na neutrálnej pôde v Budapešti a vyhrali 2:1. Po dvoch kolách vedú druhú skupinu "áčka" ako jediný tím so šiestimi bodmi. Okrem víťazstvá s Izraelom triumfovali 3:1 aj na pôde Francúzska. Štyri dni pred stretnutím v Udine privítajú Belgicko na Olympijskom štadióne v Ríme. Informácie priniesla agentúra AFP.