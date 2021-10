LIGA NÁRODOV: Taliani v repríze semifinále ME 2020 proti Španielom

Liga národov, Final Four



semifinále



streda 6. októbra, 20.45 SELČ v Miláne



Taliansko - Španielsko /rozhoduje: Sergej Karasjov (Rus.)/

Miláno 5. októbra (TASR) - Futbalová Liga národov 2020/2021 vyvrcholí od stredy do nedele finálovým turnajom v Taliansku. V stredajšom prvom semifinále Final Four privíta domáca reprezentácia na milánskom San Sire Španielsko (20.45 SELČ), čo bude repríza semifinálového súboja na EURO 2020. V druhom semifinále LN narazí líder rebríčka FIFA Belgicko na úradujúcich majstrov sveta Francúzov (vo štvrtok o 20.45 h v Turíne).Domáca "squadra azzurra" by rada nadviazala na vzájomný júlový zápas na ME, keď na londýnskom Wembley zdolala Španielov 4:2 na strely zo značky pokutového kopu po tom, ako sa duel skončil v riadnom hracom čase i po predĺžení nerozhodne 1:1. Taliani sa prebojovali do finále a v ňom po ďalšej jedenástkovej dráme s Anglickom dobyli titul európskych šampiónov. "," povedal pre uefa.com brankár Talianska Gianluigi Donnarumma. "." Donnarumma sa vráti na San Siro prvýkrát po letnom odchode z AC do Paríža St. Germain. Najlepší hráč EURO 2020 verí, že na neho nebudú milánski fanúšikovia pískať: "."Taliani ťahajú rekordnú šnúru 37 zápasov bez prehry, vedú aj svoju skupinu kvalifikácie MS 2022, v ktorej naposledy rozdrvili Litvu 5:0. Z víťazného kádra z ME trénerovi Robertovi Mancinimu dlhodobo chýbajú pre zranenia Leonardo Spinazzola, Alessandro Florenzi, Gaetano Castrovilli a Andrea Belotti, ďalšie zmeny zo zdravotných dôvodov musel urobiť tesne pred stredajšom zápasom. Citeľná môže byť najmä strata kanoniera Cira Immobileho, ktorého nahradil v kádri Moise Kean z Juventusu Turín. Okrem toho zraneného Rafaela Toloia zastúpil obranca milánskeho AC Davide Calabria a stredopoliara Mattea Pessinu nahradil zadák Interu Miláno Federico Dimarco. Ten je v nominácii národného A-mužstva premiérovo. Mancini upozorňuje na kvality súpera, ktorý mal vo vzájomnom semifinálovom dueli na ME 65-percentné držanie lopty. "" prognózoval taliansky kormidelník.Aj tréner Španielska Luis Enrique bude stavať hlavne na hráčoch, ktorí sa zaslúžili o postup do semifinále na ME. Šancu však dá aj niektorým menej otestovaným mladíkom. V jeho výbere je 17-ročný stredopoliar Gavi Paez, ktorý debutoval v prvom tíme FC Barcelona iba pred mesiacom, v nominácii je aj 18-ročný krídelník Villarealu Yeremi Pino. Zo základnej zostavy z ME bude Enriquemu chýbať najmä stredopoliar Pedri, ktorý sa po náročnej minulej sezóne zranil už druhýkrát v priebehu mesiaca. Ďalšie zmeny spravil tréner tesne pred stredajším súbojom, keď dodatočne povolal dvojicu Sergi Roberto a Bryan Gil, ktorí nahradili zranených Braisa Mendeza a Marcosa LLorenteho." vyhlásil Enrique. Španielskeho kouča stále mrzí nešťastná prehra v semifinále ME po jedenástkovom rozstrele: "." "La Furia Roja" je rovnako ako Taliansko líder svojej kvalifikačnej skupiny MS 2022. Septembrový blok síce začala prehrou 1:2 v Španielsku, následne však zdolala Gruzínsko 4:0 a vyhrala v Kosove 2:0.Na duel bolo k nedeli predaných 31.000 vstupeniek. Na základe súčasných covidových opatrení bude môcť byť kapacita San Sira i Allianz štadióna v Turíne zaplnená len z 50 percent. Stredajší duel povedie ako hlavný rozhodca Rus Sergej Karasjov, ktorému budú na čiarach pomáhať krajania Igor Demeško a Maxim Gavrilin.