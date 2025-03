Turci zdolali Maďarsko 3:1, rozhodoval Kružliak

prvé zápasy play off Ligy národov



A/B-divízia:



Turecko - Maďarsko 3:1 (1:1)



Góly: 9. Kökcü, 69. Aktürkoglu, 73. Kahveci - 25. Schäfer. Rozhodovali: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR)







B/C-divízia:



Arménsko - Gruzínsko 0:3 (0:2)



Góly: 37. a 59. Mikautadze, 33. Kočorašvili





Bratislava 20. marca (TASR) - Futbalisti Turecka zvíťazili v prvom zápase play off o účasť v A-divízii Ligy národov nad Maďarskom 3:1. Po vyrovnanom prvom polčase strhli domáci v druhom dejstve víťazstvo na svoju stranu gólmi Kerema Aktürkoglua a Irfana Cana Kahveciho, ktoré padli v priebehu štyroch minút. Štvrtkový duel v Istanbule viedli slovenskí rozhodcovia na čele s hlavným Ivanom Kružliakom, asistovali mu Branislav Hancko a Ján Pozor, štvrtým rozhodcom bol Peter Kráľovič a systém VAR mali na starosti Michal Očenáš s Martinom Dohálom.V play off medzi B a C-divíziou vyhrali Gruzínci v Jerevene nad Arménskom hladko 3:0. Za domácich nastúpil aj krídelník Tigran Barseghjan, naopak v drese hostí chýbal jeho spoluhráč zo Slovana Bratislava Guram Kašia. Skúsenému obrancovi doprial reprezentačný tréner Willy Sagnol voľno počas nabitého programu, rovnako ako opore Paríža St. Germain Chvičovi Kvaracchelijovi. V nedeľnej odvete by mali obaja nastúpiť. Dva góly v kaukazskom derby strelil Georges Mikautadze, na druhý mu prihral bývalý hráč "belasých" Giorgi Čakvetadze.