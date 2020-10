LIGA NÁRODOV: Ukrajinci strelili Španielom gól po 17 rokoch

Kyjev 14. októbra (TASR) – Ukrajinskí futbalisti získali cenný skalp a vrátili sa do boja o prvé miesto v 4. skupine A-divízie Ligy národov. Ich historicky prvý triumf nad Španielskom zariadil po rýchlom brejku striedajúci Viktor Cygankov, ktorý zaznamenal prvý gól svojej krajiny proti tomuto súperovi za sedemnásť rokov.



Ukrajinci figurujú na 3. mieste tabuľky a majú na konte šesť bodov rovnako ako druhé Nemecko, prví Španieli získali o jeden viac. Zverenci trénera Andrija Ševčenka ukončili trojzápasovú sériu prehier. Triumf nad La Roja navyše sledovalo priamo na Olympijskom štadióne v Kyjeve približne 15 000 fanúšikov.



Tých rozjasala rýchla akcia zo 76. minúty, keď kapitán Andrij Jarmolenko z polovice ihriska vysunul striedajúceho Cygankova, ktorý si spracoval loptu do behu a spoza šestnástky druhým dotykom obstrelil vybiehajúceho Davida De Geu.



„Prehrali sme tri zápasy za sebou a dlhovali sme ospravedlnenie našim fanúšikom. Veľmi nám chýbali a sme radi, že sme im dnes dali dôvod na radosť," citovala strelca gólu agentúra AP.



V prvom polčase mali duel jasne v rukách Španieli, pomer držania lopty bol až 75:25 v ich prospech a súpera prestrieľali 10:1 (4:1 na bránku). V ukrajinskej bránke však "čaroval" Heorhij Buščan, ktorý si poradil s hlavičkou Rodriga, strelou Ansua Fatiho či ďalekonosným priamym kopom Sergia Ramosa.



„Hrali sme so srdcom a absolútnym nasadením. Museli sme veľa brániť a čakať na naše šance. Nanešťastie, proti takým špičkovým súperom, ako je Španielsko, nemôžeme hrať z pozície sily," uviedol Buščan.



Španieli mali viac z hry a šancí aj v druhom polčase, ale nedokázali ich dotiahnuť do konca. Ukrajinci hrozili iba z brejkov a jeden im vyšiel. Zverenci trénera Luisa Enriqueho tak prišli o pätnásťzápasovú šnúru bez prehry (11 víťazstiev, 4 remízy) a prvýkrát v zápase Ligy národov nestrelili ani gól.



„V podstate mali len jednu poriadnu šancu a tú premenili. Je to chyba, z ktorej sa musíme poučiť. Vedeli sme, že v Kyjeve sa dosahujú výsledky ťažko, no rozhodne sme neplánovali prehru," povedal stredopoliar Rodri.



Po zápase sa zniesla vlna kritiky na De Geu, španielski reportéri aj fanúšikovia mu vyčítali, že pred inkasovaným gólom vybehol príliš ďaleko. Enrique však dôrazne vyhlásil, že brankára Manchestru United za prehru viniť nemožno.



„Vždy sa dá urobiť viac, ale obviňovať De Geu je už zlozvyk. Ak viníte Davida za takýto zápas, môžeme to zabaliť a odísť. Ak neustále útočíte, viete, že prídu brejky. Bránili, držali stav 0:0 a s tým aj rástli. Pri jednej akcii nás nachytali.



Musíme im zagratulovať. Nič sa nedeje, v jednom či dvoch zápasoch jednoducho góly nedáte. Mali sme šance, aby sme rozhodli, zápas bol jednoznačne pod našou kontrolou. V závere sme však trochu panikárili," povedal Enrigue podľa goal.com.



Španieli v záverečných dvoch kolách Ligy národov v novembri privítajú Švajčiarsko a potom zamieria do Nemecka. Ukrajina bude hrať najprv v Nemecku a potom s "Helvétmi".