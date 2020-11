LIGA NÁRODOV: Zima nahradil Hovorku v českej nominácii

Plzeň 16. novembra (TASR) – David Zima nahradil Davida Hovorku v nominácii českej futbalovej reprezentácie pred stredajším záverečným stretnutím Ligy národov so Slovenskom. Jeho klubový spoluhráč zo Slavie Praha má problémy s operovaným kolenom a tréner Jaroslav Šilhavý povolal 20-ročného stopéra.citoval Šilhavého portál idnes.cz.Česi sú v tabuľke 2. skupiny B-divízie Ligy národov so ziskom deviatich bodov na druhom mieste, na lídra zo Škótska strácajú bod. V stredu 18. novembra v Plzni budú hostiť Slovákov, Izrael privíta Škótov. Tí prehrali v nedeľu v Trnave 0:1 so Slovákmi, ktorí stále živia šancu na záchranu.