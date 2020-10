Futbal-LN:Anglicko zdolalo Belgicko 2:1,Chorváti si poradili so Švédmi

Liga národov 2020/2021 - 3. kolo:



A-divízia



1. skupina:



Zenica



Bosna a Hercegovina - Holandsko 0:0







2. skupina:



Londýn



Anglicko - Belgicko 2:1 (1:1)



Góly: 39. Rashford (z 11 m), 64. Mount - 16. Lukaku (z 11 m)







3. skupina:



Záhreb



Chorvátsko - Švédsko 2:1 (1:0)



Góly: 32. Vlašič, 84. Kramarič - 66. Berg







B-divízia



1. skupina:



Oslo



Nórsko - Rumunsko 4:0 (2:0)



Góly: 13., 64. a 74. Haaland, 39. Sörloth







4. skupina:



Dublin



Írsko - Wales 0:0



ČK: 84. McClean (Ír.) po 2. ŽK







Helsinki



Fínsko - Bulharsko 2:0 (0:0)



Góly: 52. Taylor, 67. Jensen







C-divízia



2. skupina:



Tychy



Arménsko - Gruzínsko 2:2 (1:0)



Góly: 6. Bajramjan, 88. Mchitarjan - 46. Kačarava, 74. Okriašvili







Tallinn



Estónsko - Severné Macedónsko 3:3 (1:1)



Góly: 33. a 61. Sappinen, 76. Liivak (z 11 m) - 3. Kuusk (vlastný), 80. Pandev, 88. Zajkov







4. skupina:



Almaty



Kazachstan - Albánsko 0:0







Vilnius



Litva - Bielorusko 2:2 (1:0)



Góly: 7. Novikovas, 75. Laukzemis - 59. Lisakovič (z 11 m), 66. Sačivko



Bratislava 11. októbra (TASR) - Anglickí futbaloví reprezentanti zvíťazili v nedeľnom šlágri Ligy národov v Londýne nad Belgickom 2:1 a uštedrili súperovi prvú prehru v 2. skupine A-divízie. V 3. skupine Chorváti rovnakým výsledkom zdolali v Záhrebe Švédsko a pripísali si prvé tri body do tabuľky.Vo Wimbley sa vedenia ujali hostia v 16. minúte, keď Romelu Lukaku premenil jedenástku, no domáci dokázali skóre otočiť. V 38. minúte rovnako z jedenástky vyrovnal Marcus Rashford a v 64. minúte strelil víťazný gól Mason Mount, ktorý sa presadil tečovanou strelou spoza šestnástky. Zverenci Garetha Southgatea vďaka víťazstvu preskočili súpera v tabuľke a vedú skupinu so siedmimi bodmi.Chorváti viedli nad "tromi korunkami" od 32. minúty po góle Nikolu Vlašiča. O vyrovnanie sa po prestávke postaral Marcus Berg, o triumfe "šachovnicových" rozhodol šesť minút pred koncom riadneho času striedajúci Andrej Kramarič, ktorý bol na ihrisku iba deväť minút. V A-skupine v Zenici hrala domáca Bosna a Hercegovina s Holandskom nerozhodne 0:0.Hráči Írska stále čakajú na prvé víťazstvo v tomto ročníku LN. V Dubline hrali s Walesom bez gólov a v tabuľke 4. skupiny B-divízie zostali na treťom mieste, na konte majú dva body za remízy. Domáci dohrávali zápas iba s desiatimi hráčmi, v 84. minúte putoval predčasne pod sprchy po druhej žltej karte James McClean. Wales vedie skupinu so siedmimi bodmi z troch zápasov, druhí sú šesťbodoví Fíni, ktorí zdolali Bulharsko 2:0.V írskom tíme vypadlo pred stretnutím z kádra až sedem hráčov. V piatok mal pozitívny test jeden nemenovaný futbalista, ďalší štyria zostali mimo hry ako úzke kontakty. Už predtým vypadli pre koronavírus Aaron Connolly a Adam Idah, pre kontakt s infikovaným vynechali obaja aj prechádzajúci duel na Slovensku. Íri vo štvrtok prehrali v Bratislave v semifinále baráže ME 2020 po jedenástkovom rozstrele (0:0, 2:4 na strely z 11 m).V Osle domáci Nóri rozdrvili v zápase 1. skupiny "béčka" Rumunov 4:0. Hetrikom sa blysol Erling Braut Haaland.Bezgólová remíza sa zrodila v súboji 4. skupiny C-divízie medzi domácim Kazachstanom a Albánskom. Oba tímy majú po troch zápasoch na konte zhodne štyri body. V 2. skupine "céčka" gruzínski reprezentanti vedení slovenským trénerom Vladimírom Weissom remizovali s Arménskom 2:2. Zápas sa hral na neutrálnej pôde v poľskom meste Tychy. Európska futbalová únia (UEFA) tam duel presunula pre ozbrojený konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach.