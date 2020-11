LN: Slovensko začne v céčku po kvalifikácii MS a finálovom turnaji ME

istí účastníci C-divízie Ligy národov 2022/2023:



1. kôš: Turecko, SLOVENSKO, Bulharsko, Severné Írsko (všetci zostup z B-divízie)



2. kôš: Grécko, Bielorusko, Luxembursko, Severné Macedónsko



3. kôš: Litva, Gruzínsko, Azerbajdžan, Kosovo



4. kôš: dva úspešné tímy z play out, Gibraltár, Faerské ostrovy (obaja postup z D-divízie)







play out o udržanie sa v C-divízii:



Moldavsko - Kazachstan, Estónsko - Cyprus (prvé zápasy 24./25. marca 2022, odvety 28./29. marca 2022)

Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa v nasledujúcom ročníku Ligy národov predstaví v C-divízii, do ktorej zostúpila rovnako ako Turecko, Bulharsko a Severné Írsko. Nová edícia sa však začne až v lete 2022 a dovtedy na Slovákov čakajú kvalifikácia MS 2022 i záverečný turnaj ME 2020.Slovensko skončilo na poslednej priečke vo svojej skupine v B-divízii už v prvom ročníku LN v konkurencii Ukrajiny a Česka, vtedy ho však od zostupu uchránila reorganizácia súťaže. Tentoraz obsadilo štvrté miesto za Česko, Škótskom a Izraelom a pádu na nižšiu úroveň sa už nevyhlo. Podľa momentálneho renkingu LN figuruje v 1. koši, takže v skupine by sa nemalo stretnúť s ďalšími reprezentáciami, ktoré zostúpili. Príslušnosť k "céčku" si zachovali Grécko, Bielorusko, Luxembursko, Severné Macedónsko, Litva, Gruzínsko, Azerbajdžan a Kosovo. V play out zabojujú v marci 2022 o udržanie sa Moldavsko s Kazachstanom a Estónsko s Cyprom. Z D-divízie postúpili Gibraltár a Faerské ostrovy. Zatiaľ nie je známe, kedy sa uskutoční žreb LN 2022/2023, zápasy sú na programe od 2. júna do 27. septembra 2022, finálový turnaj sa odohrá v júni 2023 a play out až v marci 2024.O víťazovi súčasnej edície sa rozhodne na finálovom turnaji, ktorý sa bude konať 6. až 10. októbra 2021 za účasti usporiadateľského Talianska, Belgicka, Francúzska a Španielska. Hrať sa pôvodne malo v lete budúceho roka, no v júni a júli sa uskutočnia presunuté majstrovstvá Európy. Na nich sa v E-skupine so Španielskom, Švédskom a Poľskom predstaví aj Slovensko, najprv však rozbehne kvalifikáciu o postup na svetový šampionát do Kataru. Žreb jej európskej časti je na programe 7. decembra online zo sídla Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Rozdelenie 55 národných mužstiev do šiestich výkonnostných košov bude známe na základe rebríčka, ktorý Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zverejní 26. novembra. Slováci by mali byť v druhom koši.Prvé tri kolá skupinovej fázy kvalifikácie sa odohrajú v marci 2021, pokračovať sa bude po EURO, od septembra do novembra 2021. Postúpia víťazi desiatich skupín, v baráži (marec 2022) zabojujú desať tímov z druhých miest plus dvaja najvyššie postavení (v renkingu LN) víťazi skupín LN 2020/2021, ktorí v kvalifikácii neskončili na prvých dvoch priečkach. Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik začiatkom decembra pred výkonným výborom zväzu navrhne, aby v kvalifikácii MS aj na ME viedol A-mužstvo Štefan Tarkovič, ktorý bol v novembrovom asociačnom termíne na lavičke na dočasnej báze.