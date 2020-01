Lobotka je už v Taliansku, v Ríme podstúpil lekárske testy

Neapol 11. januára (TASR) – Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka dnes dorazil do Ríma, kde sa podrobil lekárskym testom pred prestupom z Celty Vigo do SSC Neapol.



Ako informuje portál Sky Sport, dvadsaťpäťročný stredopoliar absolvoval prehliadku na súkromnej klinike Villa Stuart v Ríme. Ešte predtým sa stihol vyfotiť s niekoľkými priaznivcami Neapola. Transfer by mali oba klub skompletizovať ešte v sobotu.



Lobotka už nefiguruje na súpiske Celty Vigo na nedeľné stretnutie Copa del Rey na pôde Meridy. S účastníkom Serie A by mal podpísať zmluvu na päť rokov s ročným platom 1,8 milióna eur. Portál sport.sky.it informoval, že SSC Neapol uspel s ponukou na prestup vo výške 20 miliónov eur, ktorá môže vďaka bonusom narásť o ďalšie štyri milióny.



Lobotka prestúpil do Viga v roku 2017 za 4 milióny eur z dánskeho FC Nordsjaelland, ten by mal teraz dostať 20 percent z prestupovej čiastky. Podarilo sa mu etablovať sa v základnej zostave, v Španielsku odohral celkovo 90 zápasov bez streleckého zápisu. V prebiehajúcej sezóne nastúpil v 17 ligových dueloch. Lobotku odporučil do Neapola bývalý kapitán "Partenopei" Marek Hamšík.