Lobotka sa stal otcom. Jeho prestup má byť oficiálny v najbližšom čase

Neapol 13. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka sa stal v pondelok otcom. Dieťa mu priviedla na svet jeho partnerka Daniela Nízlová v trenčianskej pôrodnici a fotografiu zverejnila na Instagrame.



Lobotka v tom čase stále čakal na finalizáciu prestupu zo Celty Vigo do SSC Neapol. Podľa talianskych médií dvadsaťpäťročný stredopoliar v nedeľu absolvoval spoločnú večeru s trénerom SSC Gennarom Gattusom, ktorý mu mal podrobne vysvetliť jeho budúcu pozíciu v tíme. Na stretnutí nechýbal ani športový riaditeľ Neapola Cristiano Giuntoli.



Rádio Punto Nuovo v pondelok informovalo, že oficiálne potvrdenie prestupu skomplikovali "papierovačky", ale v najbližších hodinách by sa mal transfer skompletizovať. Portál sport.sky.it už cez víkend informoval, že SSC Neapol uspel s ponukou na prestup vo výške 20 miliónov eur, ktorá môže vďaka bonusom narásť o ďalšie štyri milióny.



Lobotka prestúpil do Viga v roku 2017 za 4 milióny eur z dánskeho FC Nordsjaelland, ten by mal teraz dostať 20 percent z prestupovej čiastky. Podarilo sa mu etablovať sa v základnej zostave, v Španielsku odohral celkovo 90 zápasov bez streleckého zápisu. V prebiehajúcej sezóne nastúpil v 17 ligových dueloch. Lobotku odporučil do Neapola bývalý kapitán "Partenopei" Marek Hamšík.