Lobotka si zranil stehno a Neapolu bude chýbať približne dva týždne

Neapol 17. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Stanislav Lobotka utrpel v pondelkovom zápase Ligy národov proti Azerbajdžanu zranenie stehna a Neapolu bude chýbať približne dva týždne. Taliansky klub to potvrdil na svojej oficiálnej stránke.



Dvadsaťdeväťročný stredopoliar striedal v Baku v závere stretnutia, v ktorom Slováci triumfovali 3:1. Po návrate do Talianska absolvoval zdravotné testy, ktoré potvrdili natiahnutý sval v ľavom stehne. S najväčšou pravdepodobnosťou vynechá najbližšie dva súboje Serie A proti Empoli a Lecce, no v šlágri proti AC Miláno v utorok 29. októbra by už mal byť k dispozícii. Lobotka patrí ku kľúčovým hráčom tímu, v tejto sezóne nastúpil vo všetkých zápasoch Neapola.