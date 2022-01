Lobotkov Neapol zdolal Salernitanu a drží druhé miesto

Serie A - 23. kolo:



SSC Neapol - US Salernitana 4:1 (2:1)



Góly: 18. Jesus, 45.+4. Mertens (z 11 m), 48. Rrahmani, 54. Insigne (z 11 m) - 34. Bonazzoli, ČK: 52. Veseli (Salernitana) po 2. ŽK



/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/







Spezia Calcio - Sampdoria Janov 1:0 (0:0)



Gól: 70. Verde, ČK: 74. Thorsby (Sampdoria) po 2. ŽK



/D. Strelec (Spezia) sedel na lavičke náhradníkov/







FC Turín - Sassuolo Calcio 1:1 (1:0)



Góly: 17. Sanabria - 89. Raspadori







Cagliari Calcio - AC Fiorentina 1:1 (0:0)



Góly: 48. Joao Pedro - 76. Sottil, ČK: 66. Odriozola (Fiorentina)



/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/



Rím 23. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom vyhrali v nedeľnom zápase 23. kola talianskej Seria A nad Salernitanou jednoznačne 4:1. Lobotka odohral celý zápas, ktorý bol pre jeho tím tretí víťazný za sebou.Skóre otvoril v 18. minúte Juan Jesus. Tím z chvosta tabuľky ešte v prvom polčase vyrovnal, no domáci mu uštedrili gól do šatne, ďalší pridal v 48. minúte Amir Rrahmani a penaltu po ruke Frederica Veseliho premenil Lorenzo Insigne.Cagliari Calcio v ďalšom zápase remizovalo s Fiorentinou. V drese domácich, ktorí sú v zóne zostupu, sa predstavil aj Slovák Adam Obert. Hostia dokázali skóre vyrovnať v 76. minúte zásluhou Riccarda Sottila napriek tomu, že od 65. minúty hrali po červenej karte pre Alvara Odriozolu v početnej nevýhode. Obert odohral za domácich celý zápas.