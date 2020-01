Lobotkov prestup do SSC Neapol je na spadnutie

Neapol 3. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka sa môže stať hráčom SSC Neapol už budúci týždeň. Jeho doterajší zamestnávateľ Celta Vigo intenzívne rokuje s talianskym vicemajstrom o odstupnom za 25-ročného stredopoliara. Podľa piatkového reportu portálu gazzetta.it by záležitosť oba kluby mohli dokončiť do polovice budúceho týždňa.



Športový riaditeľ SSC Cristiano Giuntoli mal v piatok uskutočniť sériu telefonických rozhovorov so Španielmi, aby doriešili situáciu ohľadom prestupovej sumy. Celta vraj súhlasila s jej skresaním z výkupnej klauzuly na polovicu, 25 miliónov eur, ale Neapol ju chce zraziť o ďalších päť. V hre je tak najprv hosťovanie za tri milióny eur do konca sezóny s následným riadnym prestupom za 17 miliónov. Problematických päť miliónov by sa vraj mohlo vyriešiť stanovením výkonnostných bonusov.



Neapol sa zaujímal o Lobotku už aj v minulosti. Bývalý hráč AS Trenčín podpísal so španielskou Celtou Vigo v roku 2017 päťročný kontrakt. Do La Ligy prišiel z dánskeho FC Nordsjalland za štyri milióny eur. Podarilo sa mu etablovať sa v základnej zostave, v tejto sezóne nastúpil v 17 ligových dueloch. Lobotku odporučil do Neapola bývalý kapitán "Partenopei" Marek Hamšík.