Lockyer sa rozhodne o svojej budúcnosti po rozhovore so špecialistami

Luton 31. decembra (TASR) - Waleský futbalista Tom Lockyer z Lutonu Town sa rozhodne o svojej športovej budúcnosti po stretnutí so špecialistami na srdcové ochorenia. Dvadsaťdeväťročný kapitán nováčika najvyššej anglickej súťaže utrpel 16. decembra zástavu srdca počas zápasu na pôde Bournemouthu. Niečo podobné sa mu stalo už v máji, keď skolaboval počas finále baráže proti Coventry City.



Lockyera prepustili z nemocnice po nasadení defibrilátoru, dodatočne poďakoval lekárom a záchranárom, ktorí ho ošetrovali. "Po zástave srdca, ktorú som utrpel v Bournemouthe, sa mi darí a cítim sa veľmi dobre. Za to, že sa mi darí tak dobre, vďačím hrdinským činom hráčov, personálu, lekárov a záchranárov," citovala obrancu agentúra AFP.



Luton sa vrátil tento rok do najvyššej anglickej súťaže po vyše troch dekádach. Momentálne sa nachádza na osemnástom mieste tabuľky, jeden bod i priečku pod hranicou zostupu.