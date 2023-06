Loftus-Cheek prestúpil z Chelsea do AC Miláno

Londýn 30. júna (TASR) - Anglický futbalista Ruben Loftus-Cheek prestúpil z Chelsea Londýn do AC Miláno. Taliansky klub zaňho zaplatil približne 21 miliónov eur. Informovala AFP.



Dvadsaťsedemročný stredopoliar je odchovanec londýnskej Chelsea, počas svojej profesionálnej kariéry bol ešte na hosťovaní v Crystal Palace a Fulhame. V drese "The Blues" odohral 155 zápasov, v ktorých strelil 13 gólov a pridal 18 asistencií. Na novom pôsobisku má nahradiť Sandra Tonaliho, ktorý má namierené za 80 mil. eur do Newcastlu United.