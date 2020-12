Löw neuvažoval o konci pri výbere Nemecka po prehre so Španielskom

Frankfurt nad Mohanom 7. decembra (TASR) – Joachim Löw neuvažoval po prehre 0:6 so Španielskom o svojom konci na poste trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Počas minulotýždňových rozhovorov s vedením Nemeckého zväzu mu však napadlo, že by mohol prísť jeho predčasný odchod. Uviedol to počas pondelňajšej videokonferencie.



„Samozrejme, že som bol frustrovaný a že ma tá prehra stále osobne trápi," povedal Löw s tým, že ako tréner sa vie s takouto situáciou vyrovnať.



Šesťdesiatročný tréner je na lavičke Nemecka od roku 2006 a získal s ním titul na MS v roku 2014. Už viackrát však čelil veľkej kritike a naposledy sa ozvali hlasy za jeho odstúpenie po najhoršej prehre v súťažnom zápase v histórii. Tú Nemci utrpeli v záverečnom dueli 4. skupiny A-divízie Ligy národov, v Seville podľahli domácim Španielom 0:6.



Löw však minulý týždeň dostal dôveru od prezídia Nemeckého futbalového zväzu a zostane na poste trénera. Löw tak bude viesť tím aj v nadchádzajúcej kvalifikácii MS 2022 a počas budúcoročných majstrovstiev Európy, ktoré preložili pre pandémiu koronavírusu.



Nemecko sa stretne v ťažkej základnej skupine s obhajcami trofeje z Portugalska, majstrami sveta z Francúzska a s Maďarskom. Löwov kontrakt platí do svetového šampionátu v Katare.



Manažér reprezentácie Oliver Bierhoff v piatok uviedol, že po prehre so Španielskom nebol v kontakte so žiadnymi potenciálnymi nástupcami Löwa.



„Súčasťou práce manažéra je premýšľať o tom, čo sa stane, ak. Nemusí o tom so mnou hovoriť. Je úplne legitímne a normálne, že sa stará o veci, ktoré môžu nastať," reagoval Löw. Informovala agentúra DPA.