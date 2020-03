Löw považuje pandémiu za sebaobranu Zeme proti konzumu

Berlín 18. marca (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw vyrukoval so svojráznym názorom na pandémiu nového koronavírusu. Podľa neho je to spôsob "sebaobrany" Zeme proti modernému konzumnému spôsobu života.



Celosvetovo sa dosiaľ nakazilo takmer 213-tisíc ľudí a 8787 z nich zomrelo. Löw tak privítal opatrenia na zamedzenie šíreniu nákazy vrátane prerušenie športových podujatí. "V uplynulých dňoch som sa zamyslel nad viacerými vecami. Svet zažíva kolaps, nejde len o jednotlivcov, v kríze je celá spoločnosť. Mám pocit, že príroda sa postavila proti svojvôli niektorých ľudí, ktorí si mysleli, že si môžu robiť čokoľvek," citovala trénera agentúra AP.



Löw vyzval, aby sa poniektorí prestali zaoberať vlastným prospechom a nastavili si správne priority: "Tempo, aké ľudstvo nastavilo v uplynulom období, bolo neudržateľné. Zaujímavými boli iba profit, moc a lepšie výsledky. Boli tu katastrofy ako požiare v Austrálii či epidémia eboly v Afrike, to sa však dotklo iba časti sveta. Tak teraz tu máme globálny problém, ktorý sa týka nás všetkých."



Nemecký futbalový tím v stredu venoval dva a pol milióna eur na pomoc ľuďom zasiahnutým koronavírusom. V krajine evidujú 11.302 prípadov ochorenia COVID-19, pričom takmer dvetisíc pribudlo v stredu, nákaze podľahlo 27 osôb.