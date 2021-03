Löw sa v máji rozhodne o návrate Müllera a Hummelsa do reprezentácie

Berlín 11. marca (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw zverejní konečné rozhodnutie o návrate Thomasa Müllera či Matsa Hummelsa v máji. Uviedol to pár dní po tom, ako informoval o svojom odchode z funkcie po ME 2020.



Müllera s Hummelsom vyradil z kádra spoločne s Jeromeom Boatengom po MS 2018 v rámci generačnej výmeny. Omladený tím však nepredvádzal požadované výkony, a preto sa objavili hlasy volajúce po návrate skúsenejších reprezentantov. Podľa agentúry DPA sa v máji pred nomináciou na EURO stretne Löw so svojím realizačným tímom a jedným z bodov bude diskusia o prípadnom zaradení Müllera a Hummelsa do mužstva.