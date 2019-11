Luis Enrique opäť trénerom španielskej futbalovej reprezentácie

Madrid 19. novembra (TASR) - Luis Enrique sa opäť ujme kormidla pri španielskom národnom tíme. V utorok to potvrdili predstavitelia Španielskej futbalovej federácie.



Bývalý reprezentant 19. júna z osobných dôvodov rezignoval na svoju funkciu. Neskôr oznámil, že mu zomrela deväťročná dcéra. Nahradil ho asistent Robert Moreno, ktorý postúpil so španielskymi futbalistami na EURO 2020.



Po pondelňajšom kvalifikačnom triumfe 5:0 nad Rumunskom sa však rozlúčil so svojimi zverencami a odmietol aj všetky mediálne aktivity vrátane pozápasovej tlačovej konferencie. Enriqueho, ktorý v roku 2015 priviedol FC Barcelona k zisku treble, prvýkrát vymenovali za španielskeho reprezentačného trénera po skončení MS 2018 v Rusku. Informovala o tom agentúra SID.