Lukaku odmietol lukratívnu ponuku klubu zo Saudskej Arábie

Londýn 22. júna (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku odmietol ponuku od nemenovaného saudskoarabského klubu, ktorý mu ponúkol plat 30 miliónov eur za sezónu. Informoval o tom La Gazzetta dello Sport.



Tridsaťročný útočník je hráčom Chelsea, no ročník 2022/23 strávil na hosťovaní v milánskom Interi. S "nerazzurri" sa po trinástich rokoch prebojoval do finále Ligy majstrov, v ktorom Milánčania nestačili na Manchester City a prehrali 0:1. Lukaku nechce opustiť Európu a presťahovať sa do Saudskej Arábie považuje za predčasné. Belgický zakončovateľ plánuje hrať na najvyššej úrovni minimálne do roku 2026. V minulej sezóne odohral za Inter 25 zápasov v Serii A, v ktorých strelil desať gólov.