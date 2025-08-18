< sekcia Šport
Lukaku sa zranil, Neapolu môže chýbať niekoľko mesiacov
SSC Neapol uviedol v stanovisku, že Lukaku utrpel počas štvrtkového prípravného zápasu s Olympiakosom vážne natrhnutie svalu ľavého stehna.
Autor TASR
Neapol 18. augusta (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku bude Neapolu chýbať v úvode sezóny Serie A. Úradujúci taliansky majster informoval, že 32-ročný útočník utrpel vážnejšie zranenie stehna, ktoré by ho mohlo vyradiť z hry až na niekoľko mesiacov.
SSC Neapol uviedol v stanovisku, že Lukaku utrpel počas štvrtkového prípravného zápasu s Olympiakosom vážne natrhnutie svalu ľavého stehna. Klub spod Vezuvu však nekonkretizoval dĺžku absencie. Ako ale informovala agentúra AFP, podľa talianskych médií by mohol autor 14 gólov a 10 asistencií z minulej sezóny Serie A chýbať úradujúcemu šampiónovi až do novembra. Podľa klubu môže byť potrebná aj operácia.
Zverenci talianskeho kormidelníka Antonia Conteho odštartujú svoje účinkovanie v novom ročníku najvyššej talianskej súťaže v sobotu 23. augusta o 18.30 h na pôde Sassuola.
