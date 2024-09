Lunin predĺžil zmluvu s Realom Madrid do roku 2028

Madrid 12. septembra (TASR) - Ukrajinský brankár Andrij Lunin sa dohodol so španielskym futbalovým klubom Real Madrid na predĺžení zmluvy do júna 2028. Pôvodný kontrakt mal vypršať v lete budúceho roka, informoval portál The Athletic.



Dvadsaťpäťročný Lunin bol vo veľkej časti minulej sezóny jednotka "bieleho baletu". V prebiehajúcom ročníku však neodchytal za Real zatiaľ ani minútu, keď ho medzi žrďami nahradil Thibaut Courtois. Rovnako náhradník je aj v ukrajinskom národnom tíme, za ktorý odchytal Anatolij Trubin oba septembrové zápasy Ligy národov.