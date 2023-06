Futbal: Luxembursko zdolalo Lichtenštajnsko v slovenskej skupine

Litva - Bulharsko 1:1 (1:1)



Góly: 15. Girdvainis - 27. Petkov, ČK: 17. Lasičkas (Litva)

Luxembursko - Lichtenštajnsko 2:0 (0:0)



Góly: 59. Sinani, 89. Rodrigues. Rozhodoval: Derevinskyj (Ukr.), ŽK: Jans, Chanot - Luchinger, Malin



Luxembursko: Moris - Marvin Martins (90.+1 Dzogovič), Mahmutovič, Chanot - Jans (46. Bohnert), Barreiro, Martins Pereira, Thill (46. Rodrigues) - Borges Sanches (90.+2 Rupil) - Curci (46. Olesen), Sinani



Lichtenštajnsko: Buchel - Beck, Traber, Malin - Meier (55. Netzer), Hasler (24. Wolfinger), Luchinger (75. Hofer), Sele, Goppel (75. Wolfinger) - Saglam (55. Yildiz), Salanovič

Bratislava 17. júna (TASR) - Futbalisti Luxemburska zvíťazili v sobotňajšom zápase "slovenskej" J-skupiny kvalifikácie ME 2024 nad Lichtenštajnskom 2:0. V treťom stretnutí dosiahli svoje prvé víťazstvo, po ktorom majú 4 body a o skóre sú priebežne na 3. mieste tabuľky za slovenským tímom. Ten čakal o 20.45 SELČ duel na Islande.Reprezentanti Luxemburska rozhodli o svojom triumfe v druhom polčase, keď svoju hernú prevahu potvrdili aj gólmi. V 59. minúte sa presadil Danel Sinani a v 89. spečatil triumf domácich Gerson Rodrigues. Hráči Lichtenštajnska prehrali aj vo svojom treťom zápase a so skóre 0:13 figurujú na poslednom 6. mieste skupiny. Práve oni budú ďalší súper Slovenska, duel vo Vaduze je na programe v utorok 20. júna o 20.45 h.V zápase G-skupiny medzi domácou Litvou a Bulharskom sa zrodila remíza 1:1. Pre oba tímy sú to prvé body v kvalifikácii, naďalej sú však na chvoste päťčlennej skupiny.