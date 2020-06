Felix Magath priznal, že bojoval s depresiami

Berlín 17. júna (TASR) - Nemecký futbalový tréner Felix Magath nemá dobré spomienky na svoje pôsobenie v bundesligovom FC Schalke 04. Ako priznal, neúspešné výsledky, zlá klíma v mužstve a verejná kritika jeho práce mu spôsobovali psychické problémy. Tie vygradovali do takej miery, že začal prepadať depresii.



"Pravdupovediac, bol som rád, keď ma klub prepustil. Ak by som v tom období našiel pochopenie, pravdepodobne by som vedel situáciu so psychologickou pomocou lepšie zvládnuť," uviedol 66-ročný Magath v rozhovore pre magazín Bunte.



Magath viedol Schalke v rokoch 2009–2011. V prvej sezóne na lavičke doviedol tím k druhému miestu v nemeckej Bundeslige, no po sérii nepresvedčivých výkonov v domácej súťaži a rastúcej nespokojnosti hráčov ho vedenie klubu v marci 2011 odvolalo z funkcie. Zo situácie bol taký frustrovaný, že jedného dňa sa zobudil a pomyslel si: "Radšej nevstávaj a zostaň v posteli. Bolo toho na mňa už jednoducho príliš veľa. V tej chvíli som uvidel pred sebou hlbokú priepasť a takmer som do nej spadol. Keď sa na to obdobie retrospektívne pozriem, musím povedať, že som začínal prepadať depresiám. Som presvedčený, že jedine rodina ma zachránila od väčších problémov." Na lavičke Schalke dosiahol celkovú bilanciu 42 víťazstiev, 16 remíz a 21 prehier.



Bývalý reprezentačný stredopoliar dokázal počas trénerskej kariéry získať bundesligové tituly s Bayernom Mníchov i Wolfsburgom. Naposledy trénersky viedol v roku 2017 čínsky klub Šan-tung Lu-neng Tchaj-šan. V súčasnosti je spolumajiteľ súkromnej psychiatrickej kliniky, informovala agentúra DPA.