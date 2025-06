Majster sveta Mertesacker si zahrá za svoj mládežnícky klub Pattensen

Berlín 19. júna (TASR) - Bývalý nemecký futbalista Per Mertesacker sa onedlho vráti na trávnik a nastúpi za tím TSV Pattensen, v ktorom pôsobil počas mládežníckych sezón. Klub zo severu Nemecka nastúpi proti druholigovému Hannoveru pri príležitosti 135. výročia založenia klubu.



„Je pre mňa veľká česť, že si môžem ešte raz zašnúrovať kopačky za klub, v ktorom som začínal ako štvorročný,“ citoval Mertesackera nemecký denník Bild. Bývalý reprezentant pripomenul, že neplánuje návrat do futbalového kolotoča a dúfa, že v spomínanom zápase zvládne aspoň 30 minút. „Nemá to byť predstavenie Pera Mertesackera, ale skvelý zážitol pre TSV,“ uviedol Mertestacker, ktorý v Bundeslige debutoval práve v drese HAnnoveru. Neskôr hral aj za Werder Brémy a Arsenal Londýn. V roku 2018 ukončil kariéru. Jej vrchol dosiahol na MS 2014, na ktorých sa s nemeckým tímom tešil z titulu majstra sveta. Po kariére pôsobil v Arsenale ako vedúci jeho akadémie.