Mak verí, že sa z Ferencvárosu dostane do reprezentácie

Na archívnej snímke slovenský futbalista Róbert Mak, 22. júna 2016. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. septembra (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Mak verí, že prestup do Ferencvárosu Budapešť mu opätovne otvorí dvere do reprezentácie. Na septembrový zraz ho tréner Pavel Hapal nenominoval, pretože v tom čase nepôsobil v žiadnom klube.Dvadsaťdeväťročný krídelník odštartoval kalendárny rok 2020 v tureckom Konyaspore, kde skončil po štyroch stretnutiach aj pre pandémiu koronavírusu. "" povedal Mak v rozhovore pre oficiálnu internetovú stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Na pôsobenie v tíme maďarského majstra sa teší: "Slovenský útočník sa v Maďarsku stal známym počas kvalifikácie o postup na ME 2020, keď na štadióne Ferencvárosu skóroval do siete Maďarska. "" vyjadril sa odhodlane Mak.