Manchester City a AC Miláno majú údajne záujem získať Modriča

Madrid 14. januára (TASR) - Manchester City a AC Miláno vstúpili do hry o získanie chorvátskeho futbalistu Luku Modriča. Stredopoliarovi Realu Madrid vyprší zmluva so španielskym tímom na konci tejto sezóny.



Podľa portálu elnacional.cat majú oba kluby záujem získať Modriča zadarmo. Zdroj uvádza, že Real ponúkol 36-ročnému tvorcovi hry nový kontrakt na jeden rok.



Modrič prišiel do Realu v roku 2012 z Tottenhamu Hotspur. V tejto sezóne La Ligy si pripísal štyri asistencie v 14 zápasoch. Spoločnosť Transfermarkt určila Modričovu cenu na 10 miliónov eur.