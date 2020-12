Manchester City je blízko k podpisu zmluvy s mladým Brazílčanom Rosom

Manchester 5. decembra (TASR) – Anglický futbalový klub Manchester City je blízko k podpisu zmluvy s mladým brazílskym reprezentantom Diegom Rosom. Osemnásťročný stredopoliar by mal k účastníkovi Premier League prestúpiť už v januárovom prestupovom okne z Gremia Porto Alegre.



Rosa získal vlani s Brazíliou titul majstra sveta na šampionáte hráčov do 17 rokov na domácej pôde. Prvotná prestupová čiastka by mala byť na úrovni takmer 6 miliónov eur, vyšplhať sa však môže podľa výkonov hráča až na 25 miliónov eur. Podľa periodika Manchester Evening News by mal po príchode do City najskôr putovať na hosťovanie do iného európskeho klubu, najvážnejším adeptom je údajne belgický Lommel.