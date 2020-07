Futbal: Manchester City prehral v Southmaptone 0:1

Londýn 5. júla (TASR) - Futbalisti Manchestru City prehrali v nedeľu v súboji 33. kola anglickej Premier League na ihrisku FC Southampton 0:1. O triumfe domácich rozhodol v 16. minúte útočník Che Adams, ktorý krásnou strelou z vyše 40 metrov preloboval brankára Edersona.



Hostia mali počas celého duelu výraznú prevahu, množstvo veľkých šancí, ale domácich podržal brankár Alex McCarthy viacerými výbornými zákrokmi. O osude súboja rozhodol krásny moment zo 16. minúty, keď "Citizens" chybovali v rozohrávke, 23-ročný Adams si všimol, že Ederson je vysoko z bránky, odvážnym a najmä presným lobom z prvej rozhodol.



Anglický majster FC Liverpool zvíťazil na Anfielde nad Aston Villou 2:0. O triumfe zverencov nemeckého trénera Jürgena Kloppa rozhodli senegalský útočník Sadio Mane, resp. anglický stredopoliar Curtis Jones. "The Reds" si v prvom polčase nevypracovali žiadnu zaujímavejšiu šancu, hoci loptu mali častejšie pod kontrolou. Ani v druhom polčase neboli veľmi efektívni až do okamihu, keď ich do vedenia dostal Mane, ktorý "angličákom" od brvna zakončil peknú kombinačnú akciu. V 90. minúte potom pohotovou strelou zvnútra šestnástky spečatil 29. ligové víťazstvo "červených" v sezóne Curtis Jones.



Futbalisti Newcastle United remizovali na domácej tráve s West Hamom United 2:2. V domácom drese odchytal celý zápas slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka. Hostia dvakrát viedli, domácim sa vždy podarilo nájsť gólovú odpoveď. Po zásahu Michaila Antonia zo 4. minúty, ktorý využil chybu stopéra a nedal Dúbravkovi žiadnu šancu, vyrovnali "straky" v 17. minúte vďaka Miguelovi Almironovi. V druhom polčase Tomáš Souček v 65. minúte dorazil do siete loptu odrazenú od brvna po hlavičke Declana Ricea, ale Jonjo Shelvey o dve minúty krížnou strelou vyrovnal na konečných 2:2.



Hráči domáceho FC Burnley remizovali v úvodnom nedeľnom zápase so Sheffieldom United 1:1. Domáci viedli po góle Jamesa Tarkowského zo záveru prvého polčasu, ktorý odobril VAR. Hosťom sa podarilo vyrovnať v 80. minúte, keď po rohu krásne vykombinovali domácu obranu a John Egan na zadnej tyčke nekompromisnou bombou stanovil deľbu bodov.







Premier League - 33. kolo:



FC Burnley - Sheffield United 1:1 (1:0)



Góly: 43. Tarkowski - 80. Egan







Newcastle United - West Ham United 2:2 (1:1)



Góly: 17. Almiron, 67. Shelvey - 4. Antonio, 65. Souček



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/







FC Liverpool - Aston Villa 2:0 (0:0)



Góly: 71. Mane, 90. Jones







FC Southampton - Manchester City 1:0 (1:0)



Gól: 16. Adams