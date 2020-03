Manchester je červený, Solskjaerovci zdolali City tretíkrát v sezóne

Manchester 9. marca (TASR) - Futbalistom Manchestru United sa v tejto sezóne darí proti mestskému rivalovi City. V nedeľnom ligovom zápase dokázali zvíťaziť už tretíkrát zo štyroch vzájomných duelov (2:0), jedinú prehru utrpeli v prvom semifinálovom stretnutí Ligového pohára. Zverenci Oleho Gunnara Solskjaera zároveň natiahli sériu bez prehry na desať duelov vo všetkých súťažiach.



United sa dostali do vedenia v 30. minúte, keď Anthony Martial zužitkoval šikovný priamy kop Bruna Fernandesa. Pri jeho zásahu sa však "červenal" brankár Ederson, ktorému Francúzov volej prešiel cez ruky. Martial je iba druhý hráč United, ktorý sa presadil pri troch štartoch v manchesterských derby za sebou. Pred ním sa to podarilo Ericovi Cantonovi dokonca päťkrát v rozmedzí marca 1993 a apríla 1996.



Ederson si vypil kalich horkosti do dna, keď mal výrazný podiel aj na druhom góle. V nadstavenom čase zápasu rozohral príliš splašene a loptu hodil priamo na kopačky Scotta McTominaya, ktorý z diaľky trafil prázdnu bránku. United neprehrali v Premier League piatykrát za sebou a dostali sa na piatu priečku v tabuľke. "Je mi cťou trénovať toto mužstvo. Hráči nechávajú na ihrisku všetko. Sú si vedomí svojich kvalít, napriek tomu sa túžia zlepšovať a učiť. Cítime, ako sa zlepšujeme, a vidia to aj diváci, ktorí nás tlačia dopredu. Sme čoraz lepší," povedal Solskjaer pre BBC.



Pepovi Guardiolovi sa nestáva príliš často, že by ho v jednej sezóne viackrát zaskočil konkrétny súper. Pred United sa podarilo trikrát zdolať jeho tím iba FC Liverpool v ročníku 2017/2018. "Podali sme dobrý výkon, snažili sme sa vyvíjať tlak na obranu, ale zlyhali sme v koncovke. Súper čakal na naše chyby a využíval rýchle protiútoky, my sme si išli svoje, žiaľ, inkasovali sme gól," zhodnotil Guardiola.



Kým Manchester United má o čo hrať, City už v lige prakticky o nič nejde. Na vedúci Liverpool stráca desať zápasov pred koncom sezóny 25 bodov, pred tretím Leicestrom má náskok sedem bodov. Navyše, po treste od Európskej futbalovej únie (UEFA) im prvá štvorka nezaručí kvalifikáciu do Ligy majstrov. Ak Manchester City neuspeje s odvolaním proti vylúčeniu z európskych súťaží, "červeným diablom" by stačila na účasť v LM aj súčasná tabuľková pozícia. Solskjaer však chce od svojich zverencov viac: "Stále sme len piati, pred nami sú Chelsea i Leicester, takže nesmieme poľaviť."