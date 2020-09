Futbal: Manchester United doma zaváhal, s Crystal Palace prehral 1:3

Londýn 19. septembra (TASR) - Futbalisti FC Everton potvrdili výborný štart do novej sezóny najvyššej anglickej súťaže. V úvodnom sobotňajšom zápase 2. kola zdolali na domácom ihrisku West Bromwich hladko 5:2, keď sa hetrikom blysol útočník Dominic Calvert-Lewin. Zverenci Carla Ancelottiho majú na konte plný počet šesť bodov, minulý víkend vyhrali na ihrisku Tottenhamu 1:0. V súboji nováčikov vyhral Leeds nad Fulhamom 4:3. Slovenský brankár Marek Rodák bol len na lavičke hostí. Prekvapenie sa zrodilo v Manchestri, kde domáci United vo svojom prvom zápase sezóny prehrali s Crystal Palace 1:3.



Lepší vstup v zápase Everton - West Bromwich mali hostia, Grady Diangana potiahol loptu cez polovicu ihriska a v 10. minúte otvoril skóre. Záver úvodného dejstva však patril Evertonu. V 31. minúte vyrovnal hrdina zápas Calvert-Lewin, keď pätičkou doklepol loptu do bránky. Asistent rozhodcu avizoval ofsajd, ale systém VAR jeho verdikt opravil. V poslednej minúte prvého polčasu si strelecký účet v drese "The Toffees" otvoril James Rodríguez a dostal Everton do vedenia. Krátko na to videl červenú kartu za hrubosť Kieran Gibbs a oslabil hostí. Za protesty vykázal rozhodca na tribúnu aj trénera West Bromwichu Slavena Biliča.



Hostia krátko po zmene strán vyrovnali na 2:2, keď z priameho kopu vymietol roh bránky Brazílčan Matheus Pereira, ale to bolo z ich strany všetko. Everton strelil od 54. do 66. tri góly a definitívne rozhodol. Na 3:2 zvýšil Michael Keane a ďalšie dva zásahy pridal Calvert-Lewin, ktorý má po dvoch kolách na konte štyri góly.



Aj v druhom sobotňajšom zápase padlo sedem gólov. Leeds sa ujal vedenia po zásahu Heldera Costu v 5. minúte. Fulham strelil svoj prvý gól po návrate medzi elitu v 34. minúte, jedenástku premenil Aleksandar Mitrovič. Do šatní však išli s náskokom domáci, z bieleho bodu sa nemýlil ani Mateusz Klich. Po zmene strán si Leeds vypracoval trojgólový náskok, keď Francúza Alphonsa Areolu, ktorý dostal prednosť pred Rodákom, prekonali Patrick Bamford a druhýkrát v zápase Costa. Hostia sa nevzdali, v priebehu 62. do 67. skórovali Bobby Reid a opäť Mitrovič, ale Leeds už tesný náskok udržal a získal prvé tri body v sezóne.



Manchester nezačal súboj s Crystal Palace dobre a už v 7. minúte prehrával po zásahu Androsa Townsenda, ktorý zakončil rýchly brejk. "Červení diabli" mali tlak, ale herne sa trápili. Prvú veľkú šancu mal až v 60. minúte Mason Greenwood, no jeho hlavička sa medzi žrde nevošla. V 72. minúte mali hostia k dispozícii pokutový kop, ktorý síce Jordan Ayew nepremenil, ale keďže jeden z hráčov ManU vbehol do šestnástky skôr, rozhodca Atkinson dal jedenástku opakovať. K lopte sa postavil Wilfried Zaha a zvýšil na 2:0. Favorit duelu v 80. minúte znížil zásluhou Donnyho van de Beek, ale na konečných 3:1 pre Crystal Palace upravil o päť minút neskôr svojim druhým gólom v zápase Zaha.







Premier League - 2. kolo:



Everton - West Bromwich 5:2 (2:1)



Góly: 31., 62. a 66. Calvert-Lewin, 45. James Rodríguez, 54. Keane - 10. Diangana, 47. Matheus Pereira, ČK: 45+1. Gibbs (W. Brom)







Leeds - Fulham 4:3 (2:1)



Góly: 5. a 57. Costa, 41. Klich z 11m, 50. Bamford, - 34. a 67. (druhý z 11m) Mitrovič, 62. Decordova-Reid







Manchester United - Crystal Palace 1:3 (0:1)



Góly: 80. van de Beek - 7. Townsend, 74. a 85. Zaha (prvý z 11m)