Manchester United porazili FC Brentford 3:0 v 35. kole Premier League

Premier League - 35. kolo:



Manchester United - FC Brentford 3:0 (1:0)



Góly: 9. Fernandes, 61. Ronaldo (z 11 m), 72. Varane

Londýn 3. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili v pondelkovom domácom stretnutí 35. kola Premier League nad FC Brentford 3:0. O ich góly sa postarali Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo z jedenástky a Raphael Varane."Červení diabli" figurujú v neúplnej tabuľke na 6. mieste s minimálnou šancou získať miestenku do budúcoročnej edície Ligy majstrov. Reálnejšie to vyzerá s ich kvalifikáciou do skupinovej fázy Európskej ligy.