Manchester United má záujem o Höjbjerga z Tottenhamu

Manchester 29. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United má záujem o stredopoliara Pierra-Emila Höjbjerga z konkurenčného Tottenhamu Hotspur.



Dánsky reprezentant má so Spurs platnú zmluvu do leta 2025, no londýnsky klub je podľa Sky Sport ochotný ho predať v prípade, že príde adekvátna ponuka. Jeho trhová hodnota je približne 45 miliónov libier.



Tréner Manchestru Erik ten Hag spolupracoval s Höjbjergom už počas svojho pôsobenia v rezervnom tíme Bayernu Mníchov v rokoch 2013 až 2015 a snažil sa ho získať v roku 2020, keď viedol Ajax Amsterdam. Dvadsaťosemročný stredopoliar však vtedy prestúpil zo Southamptonu práve do Tottenhamu. O Höjbjerga sa počas leta zaujímalo aj Atletico Madrid, no prestup stroskotal.



Ak by nevyšiel ani transfer do United, ten Hag zvažuje na rovnaký post aj Sofyana Amrabata z Fiorentiny, s ktorým pracoval v Utrechte, či Ryana Gravenbercha z Bayernu. Dvadsaťjedenročného holandského stredopoliara trénoval v Ajaxe.