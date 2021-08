Manchester United poslal Pereiru na hosťovanie do Flamenga

Londýn 21. augusta (TASR) – Anglický futbalový klub Manchester United poslal stredopoliara Andreasa Pereiru na ročné hosťovanie do Flamenga. Dohoda klubov zahŕňa aj opciu na trvalý prestup 25-ročného Brazílčana po skončení hosťovania.



„Je to úžasný pocit. Som veľmi šťastný, že som tu. Chcem pomôcť Flamengu vyhrať tituly a vydať zo seba to najlepšie," citovala agentúra DPA Pereiru po prílete do Brazílie. Belgický rodák debutoval v drese United v roku 2015, celkovo odohral za manchesterský tím 75 zápasov a strelil štyri góly. Nedokázal si však vybudovať stabilné miesto v zostave. Od roku 2016 strávil sezóny postupne na hosťovaniach v Granade, Valencii či v Laziu.