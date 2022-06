Manchester United potvrdil ukončenie spolupráce s Matom

Manchester 2. júna (TASR) - Španielsky futbalista Juan Mata opustí na konci júna Manchester United. Jeho odchod je súčasťou zmien pod vedením nového trénera Erika ten Haga. Anglický klub potvrdil informáciu na svojej oficiálnej webstránke.



"Ďakujeme za osemročnú oddanosť United, Juan. Celý klub ti želá do budúcnosti len to najlepšie," uviedol účastník Premier League vo svojom oficiálnom vyhlásení.



Mata prišiel do tímu v roku 2014 z londýnskej Chelsea, "červení diabli" zaňho vtedy zaplatili 37,1 milióna libier. Za ManU odohral 285 zápasov a vsietil 51 gólov. Po ôsmich rokoch odchádza z klubu ako voľný hráč.



S United získal celkovo štyri trofeje - v rámci Anglicka Pohár FA, Ligový pohár a Superpohár a tiež triumfoval v Európskej lige. Okrem toho má na konte aj tituly z MS 2010 a ME 2012 so španielskou reprezentáciou a triumfe v Lige majstrov v drese FC Chelsea. V predchádzajúcich dvoch sezónach však nebol pevnou súčasťou kádra United a v uplynulom ročníku sa predstavil len v siedmich zápasoch.



Tridsaťštyriročný stredopoliar je zatiaľ piaty hráč, ktorý toto leto opustí klub. Okrem neho sa s Old Traffordom lúčia napríklad Nemanja Matič či Edinson Cavani.