Manchester United si uplatnil opciu a predĺžil zmluvu s Pogbom

Manchester 16. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United si uplatnil opciu a predĺžil zmluvu s Paulom Pogbom o ďalší rok. Francúzsky stredopoliar tak pobudne na Old Trafford do leta 2022, pôvodne mu zmluva platila do konca tejto sezóny.



Dvadsaťsedemročný Pogba pôsobí v Manchestri od roku 2016, keď prišiel z Juventusu Turín za 89 miliónov liber. Pre Pogbu je to už druhá anabáza v tíme United, prvýkrát tam strávil dve sezóny. Od roku 2016 odohral v červenom drese celkovo 161 zápasov a strelil 33 gólov. Informoval o tom web BBC.