Manchester United vyradil vo štvrťfinále FA Cupu Dudov Norwich

FA Cup - štvrťfinále:



Norwich City - Manchester United 1:2 pp (1:1, 0:0)



Góly: 75. Cantwell - 51. Ighalo, 118. Maguire



/O. Duda (Norwich) nastúpil v 91. min./

Norwich 27. júna (TASR) - Futbalisti Manchestru United postúpili do semifinále anglického FA Cupu. V sobotnom zápase štvrťfinále zvíťazili v Norwichi 2:1 po predĺžení.Hostí poslal do vedenie v úvode prvého polčasu Odion Ighalo, no domáci dokázali v 75. minúte vyrovnať vďaka Toddovi Cantwellovi. V závere riadneho hracieho času videl červenú kartu Timm Klose, United zužitkovali presilovku dve minúty pred koncom predĺženia, keď sa presadil Harry Maguire. Slovenský reprezentant Ondrej Duda sa v domácom drese dostal na ihrisko v 91. minúte.