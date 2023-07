Manchester United získal brankára Onanu z Interu Miláno

Manchester 20. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United získal kamerunského brankára Andreho Onanu z Interu Miláno. Prestupová čiastka sa môže vyšplhať až na 47,5 miliónov libier.



Onana podpísal s novým zamestnávateľom päťročný kontrakt a v tíme nahradí doterajšiu jednotku Davida de Geu zo Španielska. United za jeho služby zaplatia 44 miliónov libier na ruku a ďalších 3,5 ako výkonnostné bonusy.



"Je pre mňa veľká česť pridať sa k Manchestru United. Celý život som tvrdo pracoval, aby som sa dostal k tomuto momentu," uviedol brankár vo vyhlásení.



De Gea opustil "červených diablov" začiatok júla po dvanástich rokoch na Old Trafforde. Tréner Erik ten Hag od neho očakával lepšiu prácu s loptou a rozohrávku.



Onana ako štrnásťročný prišiel do FC Barcelona po tom, čo si ho vyhliadli skauti v akadémii Samuela Eto'a v Kamerune. Na Camp Nou sa síce nepresadil, no jeho kroky smerovali v roku 2015 do Ajaxu Amsterdam, kde ho trénoval práve Ten Hag a získal s ním tri holandské tituly. V roku 2021 prerušil jeho kariéru deväťmesačný dopingový trest pre použitie zakázaného diuretika. Vlani v lete prišiel do Interu, za ktorý odohral 24 zápasov Serie A a 13 v Lige majstrov, kde na ceste do finále zaznamenal osem čistých kont. Pre Manchester je to druhá letná posila, klub získal začiatkom júla Masona Mounta z Chelsea za 55 miliónov libier.